10:40 Uhr

Die Kellmünzer Kamerunschafe sind wieder da

Plus Frühmorgens überlistet ein Kellmünzer Gemeindemitarbeiter das vor mehreren Wochen ausgebüxte Pärchen, das als Bonnie und Clyde bekannt wurde.

Von Zita Schmid

„Bonnie und Clyde sind wieder zuhause“ – diese freudige Nachricht hat der Kellmünzer Bürgermeister Michael Obst am Samstagmorgen bezüglich der vor mehreren Wochen ausgebüxten Kamerunschafe verkündet. Dem Gemeindemitarbeiter Rainer Möst war es gelungen, das Schafpärchen anzulocken und schließlich auch wieder einzufangen.

Wie berichtet, werden seit etwa vier Jahren Kamerunschafe in Kellmünz als „ökologische Rasenmäher“ auf gemeindlichen Grünflächen gehalten. Bei einem Umzug in ein anderes Gehege entwischte eins der Tiere. Wenig später wurde der verbleibende Schafbock durch frei laufende Hunde aufgescheucht. Er durchbrach den Zaun. In Freiheit traf sich das Schafpärchen offenbar schnell wieder, denn es wurde bald darauf gemeinsam im Wald gesichtet. Gefangen werden konnten die scheuen Tiere aber nicht.

Schafe sind Herdentiere - dieser Gedanke war zielführend

Um die bis dahin namenlosen Ausreißer, die als „Bonnie und Clyde“ bekannt wurden, anzulocken, wurden in der Zwischenzeit zwei neue Kamerunschafe angeschafft. Der Gedanke dahinter: Schafe sind Herdentiere und versuchen eventuell, sich zu einer Gruppe zusammenzuschließen. Diese Intention erwies schließlich auch als zielführend.

Die zwei neuen Schafe haben ihre Weide aktuell in einer Umzäunung beim Hochbehälter am Waldrand Richtung Weiler. Dort sei eine Kamera angebracht, erläutert der Gemeindemitarbeiter Rainer Möst. Dank der Kamera habe er beobachten können, dass die Ausreißer vor allem am Samstagfrüh nach Sonnenaufgang am Zaun stehen. „Am Samstagfrüh sind die Hundebesitzer erst später unterwegs“, erklärt er sich diese Regelmäßigkeit. Die Schafe hätten an diesem Tag deshalb normalerweise noch keinen Grund schon früh wegzulaufen. So machte sich Möst am Samstagmorgen um fünf Uhr von seinem Wohnort Osterberg auf den Weg Richtung Kellmünzer Hochbehälter.

Sie freuen sich über die erfolgreiche Fangaktion: Rainer Möst mit seinen Söhnen, den dreizehnjährigen Zwillingen David (links) und Simon. Bild: Zita Schmid

Wie Möst weiter berichtet, öffnete er an einem eingezäunten Teilbereich das Gatter, legte Heu und Äpfel hinein. Ein Stück weit vom Gehege entfernt versteckte er sich und wartete, was geschehen würde. Mit dabei war auch sein Sohn Simon, der sich das kleine Abenteuer nicht entgehen lassen wollte. Und tatsächlich: Bonnie und Clyde – seit dem Bericht über die Ausreißer in unserer Zeitung (den lesen Sie hier: Wie Bonnie und Clyde: Ein Schafpärchen auf der Flucht)haben sie in Kellmünz den Namen behalten – tauchten auf. Die Leckereien, die Möst ausgelegt hatte, waren wohl zu verlockend. Allerdings war nur der Schafbock mutig oder auch hungrig genug, um das Gehege zu betreten. Bonnie wartete draußen. Und auch Vater Rainer Möst und sein Sohn warteten. Zweimal sei Clyde hinein und wieder hinausgegangen – immer allein, erzählt der Gemeindemitarbeiter. Um vielleicht wenigstens den Schafbock fangen zu können, kam er schließlich aus seinem Versteck. Dadurch aufgescheucht, sprang Bonnie zu ihrem Clyde. Möst schloss schnell den Zaun und die Ausreißer waren wieder zuhause.

Ihren rund fünfwöchigen Ausflug in die Freiheit und die Wälder bei Kellmünz, wo sie immer wieder gesehen wurden, haben die Tiere offenbar gut überstanden, wie Möst mitteilt. Er ist sichtlich froh über den geglückten Fangversuch. Am Samstagvormittag war er nochmals bei den Kamerunschafen, um nach dem Rechten zu sehen, diesmal mit seinen beiden Söhnen. Sohn David gab den Schafen dabei noch einmal eine Extraportion Heu. Denn in ihrem Zuhause, in das sie nun zurückgekehrt sind, soll es den Schafen an nichts fehlen.

Weitere Artikel über die Kamerunschafe in Kellmünz lesen Sie hier: