vor 32 Min.

Dieb packt in Bekleidungsgeschäft den Rucksack voll

Den Rucksack voll gepackt und dann geflüchtet: So wollte ein 31 Jahre alter Ladendieb in einem Bekleidungsgeschäft in Senden Beute machen. Doch er scheiterte - was wohl auch an einem recht fitten Filialleiter lag. Der rannte dem Täter hinterher.

Verdächtiges Verhalten fällt auf

Wie die Polizei mitteilt, fiel der 31-Jährige am Samstagnachmittag in dem großen Bekleidungsgeschäft auf, weil er sich verdächtig verhielt. Als er dann schnellen Schrittes mit einem prall gefüllten Rucksack in Richtung Ausgang ging, schien die Sache für die Angestellten klar. An der Tür schlug der Diebstahls-Alarm an und der Mann fing an zu rennen. Er konnte jedoch vom Filialleiter eingeholt und gestellt werden.

Bekleidung im Wert von 600 Euro

Der 31-Jährige hatte gestohlene Bekleidung im Wert von über 600 Euro bei sich, außerdem eine kleine Zange. Die hatte er offenbar für die Entfernung von Diebstahlssicherungen benutzt. Der Mann wurde wegen Ladendiebstahls angezeigt. (az)

Weitere Fälle aus dem Blaulicht-Report:

Themen Folgen