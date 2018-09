08:00 Uhr

Diese Raupe ist ein Albtraum für Buchsbaumliebhaber

Im Landkreis Neu-Ulm taucht zur Zeit ein eingeschleppter Schädling auf. Was es damit auf sich hat.

Von Ralph Manhalter

Braun-gelb verdorrte Blätter an einer Pflanze, die während der vergangenen zehn Jahre eigentlich immer gesund war, haben Andrea Mück aus Buch stutzig gemacht. Ihr fiel auf, dass nicht nur ihr eigener Buchsbaum im Garten betroffen ist. In der ganzen Nachbarschaft, so berichtet sie, wiesen alle Buchs-Pflanzen dieselben Symptome auf: verdorrte Blätter in einem braunen Farbton. Ihre Recherche führte Mück zu einer Kleinschmetterlingsart – dem Buchsbaumzünsler.

Hinter dem sperrigen Namen verbirgt sich eine Gefahr für Gartenliebhaber. Der weiße, mit einem schwarzen Muster versehene Falter legt seine Eier bevorzugt an den äußeren Blättern des Gewächses ab. Die daraus entschlüpfenden Raupen fressen die Blätter und machen selbst vor der Rinde nicht halt. Zu erkennen sind die bis zu fünf Zentimeter langen Raupen an ihrer grünen, mit schwarzen Punkten versehenen, Farbe. Es wird vermutet, dass das Tier über ein Containerschiff aus Ostasien nach Europa importiert wurde, wo es sich zwischenzeitlich in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgebreitet hat. Das ist im Internet auf der Seite www.buchsbaumzuensler.net nachzulesen. Wichtig sei, den Schädling rechtzeitig zu erkennen. Um im Vorfeld die Gefahr eines Befalls zu minimieren, werden Pflanzenschutznetze, biologische und chemische Insektizide empfohlen.

Einer, der sich mit dem Kleinschmetterling auskennt, ist Gernot Schwarz von der Baumschule Stölzle in Illertissen. Laut Schwarz sind vor allem Teile Illerzells und Vöhringens vom Buchsbaumzünsler betroffen. Das Tier sei dort insbesondere auf dem Friedhof zu finden. Doch Grund zur Sorge besteht nicht, heißt es vonseiten des Fachbereichs Naturschutz und Landschaftsplanung des Landratsamtes Neu-Ulm: Es gebe keine Anzeichen für eine epidemische Ausbreitung des Schädlings. Auch der Illertisser Förster Bernd Karrer verzeichnet keine Häufung, wobei der Buchsbaum im hiesigen Waldbestand in der Regel nicht anzutreffen sei.

Ob der Buchsbaumzünsler auch für Menschen eine Gefahr darstellt, ist nicht eindeutig geklärt. Die Raupen sind ungiftig. Allerdings beinhalten die Blätter der Buchs-Pflanze toxische Stoffe, welche beim Abfressen auf die Schädlinge übertragen werden. Daher wird empfohlen, zur Sicherheit die Raupen nur mit Handschutz anzufassen.

Themen Folgen