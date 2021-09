Millionenprojekt Kindergarten in Dietenheim startet

Plus Der Neubau des Kindergartens St. Josef ist jetzt beschlossene Sache. Architekt Dirk Hübner nennt weitere Details des Projekts in Dietenheim.

Der Neubau des Kindergartens St. Josef neben der Kita St. Martin "Hinter den Gärten" in Dietenheim kann kommen. In der ersten Sitzung des Gemeinderats nach der Sommerpause war das Projekt der bedeutendste Beschluss - immerhin investiert die Stadt mehrere Millionen Euro im Nahbereich von Schule, Stadt- und Sporthalle nahe dem Promenadeweg.