Schulen: Luftreiniger könnten bis zum Winter installiert werden

Grundsätzlich ist Dietenheim bereit, für Schulen und Kitas Luftreinigungsgeräte zu beschaffen. Die Verwaltung soll nun jedoch erst klären, ob Bedarf besteht.

Überall diskutieren Stadt- und Gemeinderäte derzeit darüber, ob für das neue Schuljahr Luftreinigungsgeräte in den Klassenzimmern angeschafft werden sollen. Auch Dietenheim bildet da keine Ausnahme - dort wurde das Thema in der letzten Sitzung des Gemeinderats vor der Sommerpause ausführlich diskutiert.