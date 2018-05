vor 18 Min.

Eigeninitiative sorgt für Unmut im

Um Parkplätze zugänglich zu machen, wird ein Gastronom kurzerhand selbst tätig. Das Ergebnis gefällt nicht allen.

Von Sabrina Schatz

Die Unstimmigkeiten zwischen einem Babenhauser Gastronom und dem Marktrat sind noch nicht gelöst. Zwar hat der Betreiber einer Bar an der Krumbacher Straße mittlerweile Tische und Stühle im Außenbereich aufgestellt. Jedoch sind die Markträte mit der Umsetzung der Auflage, die sie dafür gestellt hatten, nicht zufrieden.

Der Gastronom hatte den Wunsch geäußert, Gäste nicht nur in, sondern auch vor seinem Lokal bewirten zu dürfen. Da im Gastraum wenig Platz sei, biete sich eine Freischankfläche an, so das Argument. Daher beantragte er eine Sondernutzungserlaubnis. Wie berichtet, wollte das Gremium diese allerdings zunächst nicht gewähren. Der Grund: Die vorgeschriebenen Parkplätze waren nicht zugänglich. Die Räte stellten eine Genehmigung in Aussicht, wenn befahrbare Stellplätze vorhanden sind.

Um der Auflage nachzukommen, wurde der Gastronom offenbar selbst tätig, wie es in der jüngsten Sitzung hieß: Er kümmerte sich darum, dass die Autos über einen abgesenkten Gehwegbordstein auf die Parkplätze fahren können. Vorläufig wurde ihm gestattet, Tische und Stühle aufzustellen.

Das sorgte für Kritik im Marktrat. Beatrix Käßmeyer (CSU) monierte die Absenkung. Die Arbeit ist ihrer Ansicht nach nicht fachmännisch ausgeführt worden. Begrenzungssteine seien entfernt worden, sodass das Ende des Grundstücks nicht mehr genau zu erkennen sei. Zudem sei eine Fläche neu betoniert worden. „Wenn das jeder so macht, sieht Babenhausen bald aus wie ein Schachbrett“, sagte sie. Bürger hätten sie bereits darauf angesprochen.

Der Bürgermeister erwiderte, das die Auflage gelautet hatte, zugängliche Parkplätze zu schaffen – und das sei geschehen. Jedoch fügte er hinzu: „Ich bin auch nicht glücklich über die Art, wie das gemacht wurde. Aber dass man machen kann, was man will, ist nicht richtig.“ Martina Gleich (Junge Wähler Union) setzte dem entgegen: „Normalerweise geht man doch nicht einfach selbst mit der Flex ran.“

Karin Lepschy (Liste engagierter Bürger) sah ein Versäumnis vonseiten des Gremiums: „Wir müssen auch sagen, was wir genau wollen.“ Nur dann habe die Gemeinde die Ausführung solcher Arbeiten in der Hand. Sie nannte ein weiteres Beispiel für Mängel nach Bauarbeiten im Ort: Als im Zuge des Breitbandausbaus gebaggert wurde, habe die Firma nicht mehr alle Steine zurück an ihren ursprünglichen Platz gesetzt. Laut Josef Deggendorfer (Freie Wähler) ist es Aufgabe des Marktbaumeisters, in solchen Fällen zu sagen: „So nicht!“

Dieser sagte auf Nachfrage unserer Zeitung, dass es sich bei dem abgesenkten Bordstein bislang um eine „Notdürftigkeit“ handele.

