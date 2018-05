vor 42 Min.

Ein Gläschen auf den Ehrentag

Helmut Kern aus Vöhringen feierte seinen 90.

„Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich so alt werde“, sagt Helmut Kern und lacht. Dann nimmt er das Sektglas und stößt mit Bürgermeister Karl Janson auf seinen hohen runden Geburtstag an – es ist der 90. Erlebt hat der Wahlvöhringer so einiges. Und jede Menge zu erzählen.

Im Altvatergebirge im Sudentenland geboren, fing er mit 14 Jahren eine Lehre als Autoschlosser an. Aber er konnte sie nicht zu Ende bringen. „Mit 16 Jahren wurde ich eingezogen, man schickte mich in den Reichsarbeitsdienst und danach kam ich an die Front.“ Bei Kriegsende geriet er in Gefangenschaft und kam nach Österreich. „Zuerst hieß es, wir kommen in die Kohlengruben nach Frankreich, wurden aber dann doch in Augsburg entlassen.“

Erste Arbeit fand er in Gersthofen, dann ging er nach Senden in die Spinnerei. Noch heute freut er sich darüber, dass er so schnell eingearbeitet war, dass die Firma ihn nach Reutlingen schickte. Dort legte er seine Meisterprüfung ab. Der Zufall wollte es, dass er auch seine Eltern wiederfand, die in einem Neu-Ulmer Lager untergebracht waren. Dann wechselte Helmut Kern nach Vöhringen ins Baugeschäft Ihle. Mit dem damaligen Chef kam er gut aus. „Er war sehr nett und verhalf mir zu dem Grundstück hier in der Sonnenstraße.“ Als sich das Rentenalter näherte, frage Ihles Sohn Franz, ob er nicht im neugebauten Hotel als Hausmeister arbeiten wollte. Und Helmut Kern wollte.

„Die Familie Ihle war immer nett, der Senior überließ mir auch das Grundstück und dort baute ich mein Haus für unsere Familie.“ Und dort wohnt er heute noch, umsorgt von seiner Schwiegertochter Waltraud. (ub)