Ein Provisorium soll das Radfahren in Altenstadt kurzfristig sicherer machen

Eine verkehrssichere Lösung für den Radweg an der Oberbalzheimer Straße in Altenstadt gestaltet sich noch schwierig. Ein Standort am Einmündungsbereich zum Sportgelände sagte den Ratsmitgliedern nicht zu.

Plus Das Überqueren der Oberbalzheimer Straße in Altenstadt soll sicherer werden. Doch so einfach ist das nicht.

Von Armin Schmid

Eine verkehrssichere Lösung für den Radverkehr in der Oberbalzheimer Straße in Altenstadt zu finden, gestaltet sich schwierig. Für den Moment läuft es darauf hinaus, dass ein Provisorium für kurzfristige Abhilfe sorgen könnte.

Bürgermeister Wolfgang Höß erläuterte, dass die Thematik auf eine Anfrage aus der Bürgerversammlung des letzten Jahres zurückgeht. Da wurde auf das Gefährdungspotenzial aufmerksam gemacht und eine Verlängerung beziehungsweise Veränderung des bestehenden Radwegs gefordert. Höß betonte, dass es sich um eine Kreisstraße handelt und dass man gemeinsam mit dem Landratsamt eine Lösung finden müsse. Letztlich geht es darum, ortseinwärts eine verkehrssichere Querungshilfe für Radfahrer über die Oberbalzheimer Straße hinweg zu schaffen und damit gleichzeitig eine sichere Weiterfahrt in den Ort, die Fabrikstraße oder die Straße „Am Holzplatz“ zu ermöglichen.

Planer stellt zwei Varianten vor

Planer Kirk Kopperschläger stellte zwei Varianten vor. Bei der ersten Variante könnte durch Straßenmarkierungen optisch auf die Querungsmöglichkeit und einen beidseitigen Radweg aufmerksam gemacht werden. Die bessere Lösung wäre laut Planer ein Zweirichtungsradweg mit zusätzlicher Absicherung der Radfahrer durch eine Mittelinsel. Die einfache Variante könnte bis zu 30.000 Euro kosten. Die Kostenschätzung für eine Lösung mit Mittelinsel lag bei rund 100.000 Euro.

Diskussionen gab es im Gemeinderat in erster Linie über den Standort und den Platzbedarf. Ausreichend gemeindlicher Grundstücksbereich an der Oberbalzheimer Straße wäre an der Einfahrt zum Sportgelände und Schützenheim gegeben. Der Planer betonte, dass dies weiter ortseinwärts nicht mehr der Fall sei. Hier müsste man in Grundstücksverhandlungen mit den Anliegern eintreten. CSU-Ratsmitglied Richard Möst meinte, dass ein Standort an der Kuppe vor dem Illerkanal ungeeignet ist. Autofahrer seien hier schnell unterwegs und die Sicht von Westen kommend durch die Kuppe eingeschränkt. Auch Radfahrer würden auf der abschüssigen Strecke am Sportgelände zu schnell fahren. Bürgermeister Höß meinte, es sei wahrscheinlich, dass die Radfahrer einfach geradeaus in den Ort fahren und die Querungshilfe gar nicht in Anspruch nehmen.

CSU-Rat Wolfgang Rommel gab zu Bedenken, dass an dieser Stelle die Zufahrt zur neuen Sporthalle entstehen soll. Es sei besser, noch zu warten und beide Maßnahmen miteinander zu verbinden. SPD-Marktrat Ernst Wüst bekräftigte, dass ein Tunnel für Fahrradfahrer und Fußgänger an der Stelle die beste Lösung wäre. Eine Radverkehrsunterführung wäre laut Planer allerdings sehr kostenintensiv. FWG-Ratsmitglied Robert Heller fand die Idee eines Fahrrad-Schutzstreifens auf der zweiten Fahrbahnseite gut. Auf diese Weise könnte man erst eine provisorische Querungshilfe einrichten.

Mehrere Ratsmitglieder meinten, dass die Straßenquerung weiter unten beziehungsweise im Bereich der Einmündung zur Fabrikstraße angesiedelt werden müsste. Dort wäre die Strecke nicht mehr abschüssig und die Sicht besser. Höß plädierte für ein Provisorium und dafür, die Radfahrer möglichst weit vor dem Ort auf die andere Straßenseite zu leiten. Das Ratsgremium konkretisierte den Planungsauftrag dahingehend, dass zunächst eine kurzfristige Lösung in Form eines Provisoriums erarbeitet und in zwei, drei Jahren eine endgültige Lösung geschaffen werden soll.

