Erstmalige Hilfsaktion stößt auf große Resonanz in Babenhausen

Eine Fachabteilung für Neurochirurgie startet am Memminger Klinikum. Zunächst wird die Technik getestet. Klappt alles, können Ende Januar die ersten Notfallpatienten behandelt werden.

Illertissen

Unbekannter zerkratzt geparkten Mercedes

In den vergangenen Tagen hat ein Vandale sich an einem geparkten Mercedes in Illertissen ausgetobt. Die Polizei ermittelt.