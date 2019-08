17:20 Uhr

Es surrt in Illertissen: Elektroflotte nimmt Fahrt auf

Der Illertisser Bauhof bekommt ein fünftes E-Auto. Wie sich die Fahrzeuge bisher bewährt haben und wie umweltfreundlich sie wirklich sind.

Von Franziska Wolfinger

Es ist ein hohes Ziel, dass sich die Stadt Illertissen da gesteckt hat: Der Bauhof soll CO2-neutral werden. Dafür wird der Fuhrpark auf E-Autos umgerüstet. Am kommenden Dienstag wird das fünfte städtische Elektrofahrzeug in Betrieb genommen.

Der Stadtgärtner ist begeistertet E-Autofahrer

Stadtgärtner Klaus-Peter Trost ist bereits seit rund anderthalb Jahren mit einem elektrischen Antrieb in Illertissen unterwegs. Er fährt eines der drei ersten E-Fahrzeuge, die damals angeschafft wurden. Und er ist zufrieden mit seinem Street Scooter, einem Arbeitsfahrzeug, dass von einer Tochterfirma der deutschen Post hergestellt wird und das auch in der Briefzusteller-Branche häufig im Einsatz ist. „Er fährt sich sehr schön. Vom Gefühl her ist es ähnlich wie die Autoscooter auf Volksfesten“, sagt Trost. Es gibt einen Vorwärts- und einen Rückwärtsgang, ansonsten müsse man nur Gas geben. Der Street Scooter bietet außerdem ausreichend Platz für alle Arbeitsmaterialien, die der Gärtner den Tag über dabei haben muss. Angst, dass ihm während des Arbeitstages irgendwann der Saft ausgeht, hat Trost nicht. Im Gegenteil: Die Reichweite des Street Scooters ist mehr als ausreichend. „Es würde sogar noch für einen Nachtschicht reichen“, sagt der Gärtner mit einem kurzen Lachen. Wenn er abends in die Garage fährt, zeige das Auto noch eine Akkuladung von im Schnitt 80 bis 85 Prozent. Aber der Street Scooter sei auch nur in Illertissen und den Ortsteilen unterwegs. „Auf die Autobahn oder so müssen wir ja nicht“, erklärt Trost. Nach mehr als eineinhalb Jahren als E-Autofahrer zieht er ein positives Resümee: Für die Arbeit im kommunalen Dienst sind die Autos hervorragend geeignet.

Stadt will Vorbild sein

Treibende Kraft hinter der teilweisen Umstellung des städtischen Fuhrparks auf Elektroantrieb ist der Klimaschutzmanager der Stadt Illertissen, Simon Ziegler. Er erklärt, die Stadt will durch diese Maßnahme auch ihre Vorbildfunktion wahrnehmen: Es solle nicht nur der eigene Kraftstoffverbrauch und damit der CO2-Ausstoß gesenkt werden. Privatpersonen und Firmen sollen von den Vorteilen der E-Mobilität überzeugt werden und sich dann vielleicht auch selbst elektrisch betriebene Autos zulegen.

Nicht nur der subjektive Eindruck von Bauhofmitarbeitern wie Klaus-Peter Trost zählt für Ziegler. Er hat eigene Berechnungen angestellt, die zeigen, was die Elektrofahrzeuge tatsächlich in Sachen CO2-Einsparung bringen. In 19 Monaten hätten die Autos 42750 Kilometer zurückgelegt und dabei 10650 Kilowattstunden verbraucht. Die alten Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor hätten laut Ziegler für diese Strecke etwa 1716 Liter Diesel und 1491 Liter Benzin benötigt und damit 8096 Kilogramm CO2 verursacht.

Am Bauhof wird Solarstrom für die Autos erzeugt

Ein Argument, dass Kritiker der E-Mobilität immer wieder anführen, ist, dass auch das sauberste Auto nichts bringt, wenn es mit Strom aus Braunkohle oder Atomkraft angetrieben wird. Die städtischen Fahrzeuge werden laut Klimaschutzmanager aber mit Strom aus der stadteigenen Photovoltaikanlage betankt. Rein rechnerisch sogar zu 100 Prozent, denn der Eigenverbrauch an der PV-Anlage im Bauhof sei dafür hoch genug. Realistisch müsse man aber von rund 80 Prozent ausgehen, wie Klimaexperte Ziegler selbst einräumt. Im Winter, im Dezember und Januar, würde der am Bauhof selbst erzeugte Strom an manchen Tagen doch nicht reichen.

Als weitere Maßnahme, um den Bauhof CO2-neutral zu machen, wurde ein Großteil der Beleuchtung auf LED umgerüstet. Damit habe man laut Klimaschutzmanager rund 60 Prozent Energie einsparen können. Die Anschaffung der Elektrofahrzeuge in Illertissen fördert das Bundesumweltministerium, in dem es 50 Prozent der Kosten übernimmt.

