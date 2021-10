Der Fellheimer Geschichtsweg ist nun eröffnet

Plus Entlang eines 650 Meter langen Rundwegs durch das Dorf Fellheim gibt es spannende Einblicke in die jüdische Geschichte des Ortes.

Der Fellheimer Geschichtsweg ist eröffnet. Besucher der Gemeinde Fellheim haben künftig die Gelegenheit, Wissenswertes über die Geschichte des Doppeldorfes zu erfahren und kulturhistorische Themen zu erleben. Möglich wurde die Realisierung des Geschichtswegs durch die Gemeinde Fellheim in Kooperation mit dem Verein Cultura Kulturveranstaltungen und in Zusammenarbeit mit dem Förderkreis Synagoge sowie durch eine Leader-Förderung.