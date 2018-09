vor 32 Min.

Flüchtlingshelfer werden weiterhin unterstützt

Jedoch gibt es eine neue Projektleiterin bei der „Freiwilligenagentur Schaffenslust“ im Unterallgäu.

Auch nach dem Ende der Förderung über das sogenannte Leader-Programm der Europäischen Union setzt die „Freiwilligenagentur Schaffenslust“ die Betreuung der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe im Unterallgäu fort. Der Landkreis ermöglicht dies durch einen Zuschuss.

Die Stelle der Projektleiterin halbiert sich nun jedoch von 30 auf 15 Stunden pro Woche. Deshalb ist die bisherige Zuständige, Birgit Lux, zum Ende des befristeten Arbeitsvertrages aus der Freiwilligenagentur ausgeschieden.

Ihre Aufgaben übernimmt Anja Dreyer. Die 50-Jährige hat bereits die Flüchtlingshilfe in Memmingen betreut und steht nun zusätzlich den Ehrenamtlichen und Helferkreisen im westlichen und östlichen Landkreis als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Da sich die Zahl der Stunden reduziert hat, wird die Agentur künftig keine Fortbildungen mehr für Flüchtlinge und Helfer organisieren. (az)

Kontakt: Wer sich in der Flüchtlingshilfe engagieren oder sich informieren will, kann sich unverbindlich an die „Freiwilligenagentur Schaffenslust“ wenden: telefonisch unter der Nummer 08331/9613395 sowie per E-Mail an anja.dreyer@fwa-schaffenslust.de.

