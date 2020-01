14.01.2020

Frankreichfahrt naht

Babenhauser Verein versammelt sich

Der Partnerschaftsverein Babenhausen veranstaltet am Mittwoch, 29. Januar, seine Mitgliederversammlung. Gleichzeitig ist die Zusammenkunft als Informationsveranstaltung für die Fahrt in die Partnergemeinden Argentré, Louvigné und Soulgé-sur-Ouette gedacht. Die Babenhauser fahren vom 21. bis 24. Mai in die Mayenne.

Das Treffen findet ab 19.30 Uhr im Gasthaus Rössle (Großer Saal) an der Schrannenstraße statt. Neben Berichten vonseiten des Partnerschaftsvereins und einer Anpassung des Mitgliedsbeitrags ist eine Programmvorstellung geplant. Auch die Anmeldung zur Frankreichfahrt soll erfolgen. „Die Partnergemeinden benötigen zeitnah die Teilnehmerzahl für den diesjährigen Austausch“, heißt es in einer Mitteilung des Vereinsvorsitzenden Otto Göppel. (az)

Themen folgen