vor 29 Min.

Freie Fahrt in der Babenhauser Rechbergstraße

Nach monatelangen Bauarbeiten ist die Rechbergstraße in Babenhausen nun für den Verkehr freigegeben.

Nach monatelangen Bauarbeiten ist die Rechbergstraße in Babenhausen nun für den Verkehr freigegeben.

Nach monatelangen Bauarbeiten ist die Rechbergstraße in Babenhausen nun für den Verkehr freigegeben. Autos gelangen wieder auf dem schnellsten Weg von der Tirolerstraße zum Wiesmühlweg und zur Bahnhofstraße. Die Einmündung der Fabrikstraße in die Rechbergstraße wurde durch eine größere Kurvenführung und eine Spurtrennung in Richtung Mühlbachbrücke entschärft, um diesen Bereich sicherer zu machen.

Zweiter Bauabschnitt startet bald

Der zweite Bauabschnitt an der westlichen Rechbergstraße, an der Günzbrücke und an Teilen des Wiesmühlwegs soll – je nach Wetter – Ende Februar starten. (toot)

Ein Rauchmelder hat im Babenhauser Schulzentrum kürzlich Alarm geschlagen. Mehr dazu lesen Sie hier:

Rauchmelder schlägt im Babenhauser Schulzentrum Alarm

Themen folgen