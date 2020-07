16:00 Uhr

Friedhof in Kellmünz nach Unwetter teils gesperrt

Das heftige Gewitter in der vergangenen Woche hat Schäden in Kellmünz hinterlassen.

Von Zita Schmid

Das Unwetter am Mittwochabend hat den Kellmünzer Friedhof in eine Seenlandschaft verwandelt. Am nächsten Tag war das Wasser zwar schon wieder abgelaufen, doch es hat Schäden hinterlassen.

In drei Bereichen musste der Friedhof nun gesperrt werden. Dort haben die Wassermassen den Boden unterspült. An manchen Gräbern sind tiefe Löcher entstanden. Nach Auskunft des Bürgermeisters Michael Obst sind die Eigentümer der Grabstätten bereits verständigt worden. Zunächst gelte es, die Standfestigkeit der Gräber zu überprüfen, so Obst. Dementsprechend müssten dann weitere Schritte veranlasst werden.

Hier finden Sie unsere Berichte zum Unwetter und zu den Schäden:

29 Bilder Fotostrecke: Land unter in Altenstadt und Umgebung Bild: Wilhelm Schmid/Sabrina Schatz/Armin Jehle

Themen folgen