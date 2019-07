vor 1 Min.

Fulminantes Konzert mit Posaune und Klavier in Vöhringen

Johanna Pschorr bezauberte mit ihrer Posaune das Publikum beim Konzert von „Musik für Ostalb und Donau“ in Vöhringen.

Die Konzertreihe „Musik für Ostalb und Donau“ überzeugt in Vöhringen mit ungewöhnlichen Klängen.

Von Ursula Katharina Balken

Vöhringen Klavierduo trifft Posaune – eine sicher ungewohnte Konstellation. Aber deshalb nicht weniger reizvoll als gängige Terzette oder Quartette der Kammermusik. Zu hören war das Konzert im Rahmen der Reihe „Musik für Ostalb und Donau“ im Oberen Foyer des Wolfgang-Eychmüller-Hauses in Vöhringen. Wie immer geht es bei den Darbietungen der Solisten, die mittlerweile eine kleine, aber treue Zuhörergemeinde gefunden haben, um Ungewöhnliches.

Posaunistin schöpft Möglichkeiten ihres Instruments voll aus

Ein fulminanter Einstieg war das „Andante mit Variationen in G-Dur“ für vier Hände von Mozart. Das Brüderpaar Luca und Janis Pfeifer bewies im Spiel Reife in Interpretation und Technik – eine Voraussetzung für vierhändige Kompositionen, die in der Tat nicht leicht zu händeln sind. Mit „Basta“, ein Solo für Posaune des zeitgenössischen Komponisten Folke Rabe, konnte Johanna Pschorr alle Möglichkeiten ihres Instrumentes ausschöpfen. Oktavsprünge, sauber gesetzte Einzeltöne und kurz angerissene Glissandi ließen bei den Zuhörern Bewunderung für die technische Perfektion aufkomme.

Nicht zuletzt wusste die Solistin mit ihrer Hinwendung zur Musik zu überzeugen. Einen andächtigen Kontrast dazu bildeten die ruhigen Klavier-Klänge der beiden Bach-Choräle „Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit“ und „Alle Menschen müssen sterben“, mit Luca und Janis Pfeifer.

Klanglich explosiv ging es mit „Six Epigraphes Antique“ von Claude Debussy, vierhändig für Klavier, weiter. Nuanciert, voluminös und eine differenzierte Rhythmik – das zeichnet die suite-artige Komposition aus, wieder interpretiert durch Luca und Janis Pfeifer.

Abwechslungsreiches Zusammenspiel begeistert die Zuhörer

Henri Dutilleux, ein zeitgenössischer Komponist, schrieb das Werk „Choral, Cadence et Fugato“ für Posaune und Klavier. Interpretiert wurde es von Johanna Pschorr und Georg Michael Grau, führender Kopf der Konzertreihe „Musik für Ostalb und Donau“. Die Posaunistin entlockte ihrem Instrument klare Klangkaskaden, die die Zuhörer begeisterten. Grau am Flügel ergänzte sie spielerisch glänzend.

Nach einer kleinen Pause wandte sich Pschorr und Grau der Suite opus 22 für Posaune und Klavier von Axel Jörgensen zu. Eine Komposition voller Dynamik und Spannung, die Pschorr voll für sich zu nutzen wusste – mit weichem Ansatz und fulminanten Intermezzi. Die Konzerte der Reihe „Musik für Ostalb und Donau“ fallen aus vielerlei Gründen aus dem üblichen Rahmen.

Sie präsentieren das Zusammenspiel abseits bekannter Pfade. Die Solisten sind nicht nur technisch versiert, sie interpretieren die Werke mit Empathie, was die Zuhörer mit langanhaltendem Beifall zu würdigen wussten.

Auch ihm Rahmen des Iller-Musikfestivals ist in Vöhringen einiges geboten. Mehr dazu lesen Sie hier.

Themen Folgen