14:00 Uhr

Gannertshofer Sportler blicken auf Vereinsjahr zurück

Wie die Gannertshofer heuer ihr Vereinsjahr und ihre Aktivitäten feiern.

Von Dorothea Brumbach

Für die Sportfreunde aus Gannertshofen ist es natürlich ein besonderes Heimspiel, wenn sie ihren Jahresabschluss zusammen mit der örtlichen Musikkapelle feiern können. Und so war es auch in diesem Jahr ein Abend von und für die Gannertshofer. Zu hören gab es ein feierliches Adventskonzert.

Der Vorsitzende Manuel Kamm und seine Stellvertreterin Erika Mader führten die Besucher rückblickend durch die zwölf vergangenen Monate. Er hob die Doppelbelastung mit der Fußballabteilung des TSV Obenhausen hervor. Hier rückte in diesem Jahr der Freizeitfußball für die Gannertshofer etwas in den Hintergrund, was aber dem Erfolg beim Kleinfeldturnier keinen Abbruch getan hätte.

Die Gymnastikabteilung mit den Kursen Zumba, Bauchtanz, Männer- und Allgemeingymnastik seien gut besucht, hieß es. Hervorragend angenommen wurde auch die neu gegründete Radabteilung von Birgit Matejka. Der „Spieleabend für Jung und Alt“ mit Patrick Mayer ist ebenfalls ein Renner.

Rückblick: Sportfreunde haben einiges zu bieten

Doch es gab auch negative Nachrichten: So muss der Verein in Zukunft auf Walter Zeh als Greenkeeper verzichten. Hier hofft die Vorstandschaft auf freiwillige Helfer.

Ruhe trat dann ein, als der Dirigent Josef Deutschenbaur und seine Kapelle das Publikum mit dem Lied „Hello“ begrüßten. Gefolgt von „When a Child is Born“ und „Ein Egerländer Traum“ von Alexander Pfluger. Bettina Säckler führte als Moderatorin gekonnt durch das Musikprogramm. Dass Blasmusik auch modern kann, zeigten die Stücke „Bergwerk“ von Rainhard Fendrich und das Arrangement von Jay Bocook „Queen in Concert“.

Vorsitzender Andreas Haas ehrte in diesem Jahr die Musiker Bettina Säckler, Florian Sailer, Markus Probst und Tina Gaiser für 25-jährige Mitgliedschaft beim ASM (wir berichteten). Er selbst bekam von seinem Stellvertreter Christoph Schaich die Ehrennadel für 25-jährige Treue zum ASM angesteckt. Zur bestandenen D3-Prüfung überreichte Haas Tabea Weikert eine Urkunde und Anstecknadel.

