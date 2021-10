Illerrieden

vor 17 Min.

"Shadow Stories": Wie das Schattenspiel das Illerrieder Publikum bezaubert

Plus Pandemiebedingt mussten die Mitglieder von Active Eight lange warten, bis sie mit ihrem Showabend "Shadow Stories" auf die Bühne durften. Jetzt war es endlich so weit.

Von Franziska Wolfinger

Was lange währt, wird endlich gut. Mit etwa eineinhalbjähriger Verspätung bringen die Mitglieder von Active Eight ihr erstes Abendprogramm auf die Bühne. Was die Gruppe macht, gibt es so kaum ein zweites Mal. Das Publikum war begeistert von diesem Schattentheater der besonderen Art.

