Unbekannte brechen in Illerrieder Jugendhütte ein

Die Täter werfen ein Fenster ein und klauen unter anderem eine Musikbox aus dem Jugendtreff. Die Polizei Dietenheim ermittelt.

Unbekannte sind am Dienstag oder Mittwoch in eine Jugendhütte an der Max-Eyth-Straße in Illerrieden eingedrungen. Dazu warfen sie zunächst mit einem Stein eine Scheibe ein. So konnten sie das Fenster öffnen. Im Inneren zerstörten die Unbekannten mit einem Hammer einen Fernseher. Dann schnappten sie sich eine Kassette mit Geld, eine Shisha und eine Musikbox. Damit verschwanden die Unbekannten. Die Dietenheimer Polizei ermittelt jetzt. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 07347/9588070 entgegen. (AZ)