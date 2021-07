Kleintransporter wird in Au aufgebrochen

Jemand hat sich in Au an einem geparkten Kleintransporter zu schaffen gemacht. Ein Wasserhahn diente ihm oder ihr als Werkzeug.

Ein Kleintransporter ist zwischen Donnerstag, 15. Juli, und Mittwoch, 21. Juli, in der Brandenburger Straße in Au aufgebrochen worden. Jemand riss zunächst einen Außenwasserhahn von einem angrenzenden Schuppen ab und schnitt anschließend ein Loch in die Schiebetüre des Transporters. Mit dem Wasserhahn samt Rohr hebelte derjenige, der die Tat begangen hat, dann das Fahrzeug an dieser Stelle auf. In dem Kleintransporter befanden sich allerdings keine Wertgegenstände, weshalb laut Polizei kein Beuteschaden entstand. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Illertissen, Telefon 07303/9651-0, entgegen. (AZ)