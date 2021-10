Illertissen

vor 3 Min.

Konzert: Fagott im Duett – nicht nur in Illertissen sensationell

Zu dritt haben sie mit ihrem Spiel in Illertissen begeistert (von links): Theo Plath, Betty Lee und Maria José Rielo Blanco.

Plus Zwei Virtuosen am Fagott und eine Pianistin bringen in Illertissen zum Staunen. Ihre Musik hätte die Aufmerksamkeit eines größeren Publikums verdient.

Von Regina Langhans

Experimentelle Musik und Fagott im Duett: Mit Maria José Rielo Blanco und Theo Plath sowie Betty Lee als Klavierbegleiterin war beim zweiten Konzert vergangenes Wochenende im Rahmen des Festivals „Junge Künstler – Stars von morgen“ Hörgenuss geboten. Verbunden mit einer Seltenheit. Denn Kammermusik mit Fagott gebe es nicht so häufig, erst recht nicht mit zwei Fagotten, sagte Theo Plath. Er informierte über die Besonderheiten einzelner Stücke, was den Abend umso spannender machte. Im Festsaal des Kollegs in Illertissen blieben dennoch etliche Plätze leer. Schade, denn es gab etwas zu versäumen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .