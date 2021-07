Sie haben heuer ihr Abitur am Kolleg in Illertissen gemacht

Nachdem sie viele Jahre die Schulbank gedrückt haben, ist es nun geschafft. Diese Schüler haben im Jahr 2021 ihren Abschluss am Kolleg in Illertissen gemacht.

Jetzt ist es vollbracht. Auch in diesem Jahr haben wieder viele Schüler ihr Abitur am Kolleg der Schulbrüder in Illertissen erfolgreich bestanden. Das sind die 58 Absolventen, sortiert nach den Ortschaften, aus denen sie kommen:

Altenstadt:

Konrad Riesland, Laura Schmid

Au:

Hanna Lautenfeld, Benjamin Pöschl, Elena Schick, Johanna Zettl

Bellenberg:

Ipek Ece Coban, Gabriel de Basso

Buch:

Felicia German, Florian Schmid

Christertshofen:

Mira Schulze

Dietenheim:

Bojan Bozinoski, Liv Euler, Hugo Hausmann, Lara Hübner, Tobias Keller, Mandy Schenk, Paul Schwandt

Filzingen:

Lea Schultheiß

Herrenstetten:

Marlene Geiselmann, Aurelia Koch

Illereichen:

Patrick Merkle, Valentina Weber

Illertissen:

Sara Aschenbrenner, Carolina Balkheimer, Dana Bechthold, Jana Birnstein, Mara Birnstein, Laura Blankenhorn, Max Greiser, Larissa Henle, Linus Henle, Juline Idel, Antonia Jall, Nick Jergl, Maximilian Jung, Alicia Kloos, Oliver Kögel, Marcel von Ledebur, Nicole Luncz, Nils-Peter Weyhers, Yilmaz Eren

Jedesheim:

Magdalena Deil

Obenhausen:

Paulina Holl, Elias Schultheiß, Timo Thon

Oberroth:

Kai Strobel

Osterberg:

Julian Göster, Jonathan Käufler, Philomena Kümmerle

Regglisweiler:

Benjamin Kropf, Hannah-Sophia Kunz

Rennertshofen:

Tamara Burghardt

Schönebürg:

Joshua Miller

Unterbalzheim:

Robin Gill

Vöhringen:

Dorothee Flüs

Wain:

Emily Hochdorfer

Weihungszell:

Ulla Stehle