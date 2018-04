vor 18 Min.

Immer am Ball in Obenhausen

Der zweitgrößte Sportverein im Markt Buch blickt auf das Jahr zurück. Gut aufgestellt sind die Fußballer.

Von Dorothea Brumbach

Der zweitgrößte Sportverein im Markt Buch, also der TSV Obenhausen mit 715 Mitgliedern, kann auf ein ereignisreiches Jahr 2017 zurückblicken. Das wurde vor Kurzem bei der Jahresversammlung des Turn- und Sportvereins deutlich.

Höhepunkte des Vereins sind die traditionellen Theateraufführungen. Diesmal wurde die Kriminalkomödie „Fanny kann’s nicht lassen“ von Beate Irmisch aufgeführt. In dem Stück wurden jedoch mehr Männer benötigt als für die Darbietungen vorhanden waren. Mit Manuel Seitz, Johannes Neuhäusler und Uwe Borowski wurden aber schnell neue hervorragende Darsteller gewonnen. Knapp 1000 Besucher hätten sich die Aufführungen angesehen und seien begeistert gewesen, erzählte Abteilungsleiterin Angelika Sauter rückblickend. Aber auch die Vereinsheimsanierung und die Begradigung des Sportplatzes habe die TSV-Mitglieder gefordert, hieß es während der Versammlung.

Sebastian Gößler führte mit seinem Bericht durch die abgelaufene Fußballsaison 2016/17. Die erste Mannschaft des TSV Obenhausen schloss diese unter Trainer Uli Klar und Co-Trainer Hans Larisch mit dem zweiten Platz ab. Die Torjägerkanone der Kreisliga A3 Iller holte sich Claus Jehle mit 32 Toren, weiter trafen Ulrich Klar zehn, Dominik Larisch neun sowie Patrick Mayer und Mitja Deutschenbaur mit je sieben Treffern.

Für die sportliche Zukunft richtungsweisend sei die Trainerzusage von Uli Klar gewesen. „So startet der TSV Obenhausen zielsicher in die neue Saison 2018/19,“ sagte Gößler. Die zweite Mannschaft schloss die vergangene Saison 2016/17 mit dem fünften Platz ab. Torschützen waren Till Thoma (26 Tore), Denny Wolf (zwölf) und Fabian Egle (fünf).

„Solange wir zusammenhalten und sich jeder einbringt, werden wir das sportliche und gesellige Programm der Altherrenmannschaft aufrecht halten“, mit diesen Worten schloss Helmut Ritter seinen Jahresrückblick ab. Nachdem er in seinem Bericht auf das Hüttenwochenende, das Kranzen im Januar, Hallen- und Kleinfeldturnieren zurückblickte.

„Die Rollen der Abteilungsleiter Tobias Gatscher, Dietmar Matejka, Matthias Schaich und Thomas Schultheiß sind in der Abteilung Jugendfußball klar verteilt“, teilte Thomas Schultheiß mit. Jeder setze sich für die Belange in seinem Bereich ein und fördere den Jugendfußball von der Bambini-Mannschaft bis zur A-Mannschaft. Die Zusammenarbeit mit den Jugendleitern aus Buch und Oberroth habe qualitativ und quantitativ geholfen, schlagkräftige Mannschaften ins Spiel zu schicken.

Erfreulich gestaltet sich das Jungendtraining bei den Tischtennisspielern: Acht Jugendliche nehmen am Training teil. Gut aufgestellt ist auch die Gymnastikabteilung. Beim Kinder- und Jugendturnen, bei dem 19 Übungsleiter und Helfer 85 Kinder in den Sparten Turnen, Tanz und Leichtathletik betreuen, sind Stefanie Müller und Sonja Küffel-Weber im Einsatz. Die jährliche Turnshow ist immer wieder eine große Herausforderung für Sportler und Betreuer. Die Volleyballabteilung sucht noch Mitglieder: Jakob Birkle möchte Jugendliche finden, die Interesse an diesem Sport haben.

