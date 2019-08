vor 36 Min.

In Babenhausen streikt das Mobilfunknetz

Geht, geht nicht, geht, geht nicht: Seit Wochen haben Menschen im Fuggermarkt und der Umgebung schlechten Handyempfang. Was ist die Ursache dafür? Der Betreiber gibt Auskunft.

Von Sabrina Schatz und Fritz Settele

Schlechter Handyempfang und Störungen: Davon ist so mancher im Raum Babenhausen dieser Tage genervt. Schon seit Wochen funktioniere das O2-Netz in der Marktgemeinde nicht richtig, beispielsweise im Bereich der Schulstraße, monieren Nutzer gegenüber unserer Redaktion. Viele haben den Eindruck: „Es tut sich nichts!“

Betroffen ist unter anderem Barbara Kreuzpointner, die Vorsitzende des Historischen Vereins, welcher das örtliche Technikmuseum betreibt. „Was nutzt das schönste Technikmuseum, wenn die moderne Technik versagt?“, lautet ihr Kommentar zu den aktuellen Problemen. Zu ihren eigenen Erfahrungen mit dem Netz in den vergangenen Tagen sagt sie: „Bei uns geht es, geht nicht, geht, geht nicht. Innerhalb von zehn Sekunden wechselt das bestimmt vier Mal – wie bei einem Blinker am Auto.“ Außerdem erzählt Kreuzpointner von einem Berufskollegen, der sein neues Handy einrichten wollte. Das habe allerdings bei einem instabilen Netz nicht funktioniert.

Defekt liegt offenbar bereits seit Juli vor

Im Babenhauser Rathaus ist nichts über eine entsprechende Störung im Gemeindegebiet bekannt, wie Bürgermeister Otto Göppel und Bauamtsleiterin Julia Fuchs auf Anfrage sagen. „Es hat sich, so weit ich weiß, noch niemand bei uns gemeldet von O2“, so Fuchs. Indes berichtet eine andere Mitarbeiterin der Gemeindeverwaltung, dass auch der Egger Ortsteil Inneberg derzeit mit den technischen Problemen konfrontiert sei. Was ist los mit dem O2-Mobilfunknetz im nordwestlichen Unterallgäu – und vor allem: Wann läuft alles wieder reibungslos?

Jörg Borm, Pressesprecher der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, dem O2-Mutterkonzern, gibt gegenüber unserer Redaktion Auskunft: „Zu unserem Bedauern beeinträchtigt zurzeit ein größerer Defekt an einer Übertragungsstrecke zwischen unseren Anlagen in Babenhausen, bei Klosterbeuren und in Oberschönegg und einem Netzknoten die Versorgung in Babenhausen“, lässt er wissen. Es komme daher zu Beeinträchtigungen im Mobilfunknetz in der Marktgemeinde und deren Umgebung. Wie viele Haushalte betroffen sind, sei nicht bekannt, da es sich nicht um eine Störung im Festnetz handele.

Der Defekt besteht nach Informationen des Konzerns seit etwa Mitte Juli. Techniker seien darüber informiert und ein Dienstleister beauftragt worden.

Der Schaden lässt sich aber offenbar nicht so einfach beheben: „Erst im Zuge eines ersten Reparaturversuchs vor Ort wurde ersichtlich, dass hier der Austausch einer größeren Systemeinheit nötig ist, damit die Anlage wieder wie gewohnt und mit allen Funktionalitäten zur Verfügung steht“, erklärt Borm.

Der Austausch der betroffenen Technik sei bereits avisiert. Wie lange dieser noch dauern wird, kann der Pressesprecher nicht abschätzen: „Leider liegen uns aktuell dazu keine konkreten Daten vor.“ Der technische Dienstleister arbeite jedoch „mit Hochdruck“ daran, versichert er. Der Netzbetreiber bittet um Verständnis: „Wir entschuldigen uns an dieser Stelle bei unseren Kunden für etwaige Unannehmlichkeiten.“

