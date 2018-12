06:00 Uhr

In Vergessenheit geratener Brauch: Was es mit dem „Klopferstag“ auf sich hat

Der Klopferstag eröffnet den Advent. In Klosterbeuren wird dieser, bei vielen in Vergessenheit geratene Brauch noch gepflegt. Auch bei Rosemarie Zanker kamen die „Klopfer“ vorbei – und erhielten Süßigkeiten.

Der „Klopferstag“ ist ein schwäbischer Brauch, der vielerorts in Vergessenheit geraten ist. Nicht so in Klosterbeuren. Was die Kinder erleben und welche Erinnerungen ihr Besuch weckt.

Von Claudia Bader

Als es um kurz nach 9 Uhr morgens an ihrer Haustür klopft, weiß Rosemarie Wegele schon, wer da draußen steht. „Das können nur die Klopfer sein“, sagt die 78-Jährige aus Klosterbeuren. Rasch nimmt sie den Korb, den sie bereits mit Süßigkeiten gefüllt hat, und drückt die Klinke nach unten. Erwartungsvolle Kinderaugen blicken ihr entgegen. „Zuerst den leichten oder den schweren Spruch?“, fragt ein Mädchen. Ohne eine Antwort abzuwarten, rattert die Gruppe einen Reim herunter: „Klopfa, klopfa, Hämmerle, Bäure gang ins Kämmerle, hol Äpfel und Bira ra, dass ma ka Vergelt’s Gott sa.“

Mit noch leeren Schultaschen und Rucksäcken auf dem Rücken stapfen etwas früher am Morgen, um 8.45 Uhr, 40 Sechs- bis 14-Jährige zum alten Klosterbeurer Schulhaus. Einige kleinere Kinder werden von ihren Müttern und Vätern an der Hand geführt oder im Wagen dorthin geschoben. Pünktlich eröffnet Babenhausens Bürgermeister Otto Göppel den „Klopferstag“, der auf den Beginn der Vorweihnachtszeit einstimmt.

Der Ursprung dieser schwäbischen Sitte bezieht sich auf die „Roratemessen“, die im Advent gefeiert werden. Diese katholischen Eucharistiefeiern finden schon um 6 Uhr statt. Und damit keiner die frühe Stunde verschlafen konnte, wurden die Menschen früher durch ein Klopfen an der Haustür geweckt. Als Dank gab es eine kleine Belohnung. Äpfel etwa, oder Nüsse.

Finni Nadler hat bereits am Gartentor auf die Klopfer gewartet. Bild: Claudia Bader

Heute werde dieses alte Brauchtum nur noch in ganz wenigen Dörfern gepflegt, sagt Göppel. In der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen machten nur noch die Klosterbeurer mit. Eine Mutter erinnert sich daran, dass der ehemalige Bürgermeister Lorenz Nägele bei der Eingemeindung des Ortes nach Babenhausen im Übergabevertrag auch die Weiterführung des „Klopferstags“ festgehalten habe.

Erinnerungen werden wach: Für fünf Pfennige gab es einen Lebkuchen

Ehe der Babenhauser Bürgermeister mitgebrachte Lebkuchen verteilt, will er wissen, ob die Kinder auch den zweiten überlieferten Spruch gelernt haben. „Jetzt kommat dia Klopfer ond sagat a, dass Jesus, der Christ bald komma ka. Und wenn er kommt, isch Heil im Haus, Klopfer, klopfer raus“, tönt es im Chor über den ehemaligen Schulhof.

Während die größeren Kinder die Verse noch vom vergangenen Jahr kennen, haben ihn die kleineren in den Tagen zuvor mit Hilfe ihrer Mütter geübt. Und wer ihn noch nicht auswendig kann, hat ihn nach mehrmaligem Aufsagen im Kopf. „Wenn wir ins Stocken kommen, helfen wir uns gegenseitig aus“, verraten die Erstklässler Valentin und Manuel. Obwohl sie den Text noch nicht richtig versteht, plappert die dreijährige Magdalena ein wenig mit.

Und schon bewegt sich die Schar durchs Dorf, ganz vorne die älteren Mädchen und Buben. Auf die Frage, warum sie für den Klopferstag extra ihre Schulranzen ausgeleert haben, antworten die zehnjährige Milena und ihr achtjähriger Bruder Luca: „Da passen ganz viele Süßigkeiten rein.“ An den meisten Türen brauchen die Kinder nicht lange warten, bis sie ihre Sprüche aufsagen können. „Das habt ihr richtig schön gemacht“, sagt Rosemarie Wegele. Gerne erinnert sie sich an ihre eigene Kindheit: „Als man den Klopferstag nach dem Krieg wieder eingeführt hat, waren für uns Kinder die Süßigkeiten, die wir geschenkt bekamen, etwas ganz Besonderes.“ Vor allem an die Fünfer-Lebkuchen kann sie sich noch gut erinnern. „Die bekam man im Laden für jeweils fünf Pfennige.“

Auf zur nächsten Tür. „Schade, dass es jedes Jahr weniger werden. Früher waren doppelt so viele Kinder unterwegs“, sagt Gisela Unglert, als nach dem Verteilen der Schokolade einige Riegel übrig bleiben. „Dann bekommt jeder halt noch ein Stück.“ Auch an die Mütter, die ihren Nachwuchs auf dem Arm oder im Kinderwagen dabei haben, hat sie gedacht: Zum Aufwärmen bekommt jede ein Gläschen Likör. Anni Kalischek und ihr Sohn warten schon am Gartentor auf die Klopfer. „Als ich im Jahr 1966 aus Böhmen nach Klosterbeuren gekommen bin, hat mir diese Eröffnung der Adventszeit so gut gefallen, dass ich mich jedes Jahr darauf freue.“

Während Rosemarie Zanker und Hildegard Nägele die Besucher vom Fenster aus beschenken, steht Finni Nadler mit einem gut gefüllten Korb an der Hofeinfahrt. Statt Süßem hat eine Mutter für die Mädchen und Buben am Hauseingang Getränke bereitgestellt. Die kommen bestens an – denn die Klopfer-Tour durch die Klosterbeurer Straßen ist lange nicht zu Ende.

