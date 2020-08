vor 46 Min.

In die Museen dürfen wieder mehr Besucher

In den vier Museen im Landkreis Neu-Ulm sind wieder mehr Besucher zugelassen. Trotzdem müssen noch Auflagen beachtet werden.

Gute Nachrichten für alle Urlauber im Landkreis Neu-Ulm: In den vier Kreismuseen sind wieder mehr Besucher zugelassen. Nach Wiedereröffnung der Museen durften zunächst nur sehr wenige Besucher gleichzeitig in die Ausstellungen. Doch das hat sich vor Beginn der Sommerferien glücklicherweise geändert.

Diese Auflagen gelten jetzt für die Museen im Landkreis Neu-Ulm

Dank gelockerter Auflagen dürfen sich im Museum für bildende Kunst in Oberfahlheim sowie im Klostermuseum in Roggenburg nun maximal 20 Personen gleichzeitig aufhalten. Im Bayerischen Bienenmuseum in Illertissen sind 14 Personen zulässig und im Archäologischen Park in Kellmünz sind es 40 Personen – mit der Einschränkung, dass in den Museumsturm je nur zwei Personen oder ein Haushalt gleichzeitig Zutritt haben. Dank der erhöhten Kapazitäten gibt es kaum Wartezeiten, eine Anmeldung ist nach wie vor nicht erforderlich. Es gilt jedoch weiterhin Maskenpflicht sowie das Abstandsgebot von 1,5 Metern.

Weitere Informationen zu den Museen des Landkreises Neu-Ulm gibt es hier. (az)

