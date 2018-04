13.04.2018

Infoabend in Altenstadt zum Thema Windanlagen

Bürger können Fragen zum Vorhaben im Iller- und Rothtal stellen.

Von Felicitas Macketanz

Wie berichtet, könnten zwischen Altenstadt, Kellmünz und Osterberg Windanlagen errichtet werden. Noch ist dazu nichts endgültig entschieden worden, aber einige Bürger hegen bereits Zweifel an dem Vorhaben.

Damit sich Interessierte ein Bild von solchen Anlagen machen können, bieten die betroffenen Gemeinden zusammen mit den Firmen Vensol und Schweizer Honold Energiesysteme Busfahrten zu zwei Windanlagen an.

Außerdem wird ein Infoabend zum Thema Windanlagen angeboten. Er findet am Mittwoch, 25. April, ab 18 Uhr in der Schulturnhalle in Altenstadt statt. Der Infomarkt, wie ihn René Arms von der Firma Vensol nennt, sei eine kommunale Veranstaltung der Marktgemeinden Altenstadt, Kellmünz und der Gemeinde Osterberg.

Bürger können dabei Fragen stellen und sich über die geplanten Windanlagen informieren. Verschiedene Akteure der Windenergie werden deshalb mit Infoständen vertreten sein, teilt Arms mit. Auch der Klimaschutzbeauftragte des Landkreises wird am 25. April vor Ort sein und Rede und Antwort stehen. Ebenfalls vertreten sein werden der Bund Naturschutz Bayern und der Landesbund für Vogelschutz. Themen werden unter anderem der Tourismus, die Windenergie, Schall, Natur- und Landschaftsschutz sowie der Flächenverbrauch sein. Für Essen und Getränke sorgt der Musikverein Illereichen, die Veranstaltung ist laut Arms kostenlos.

