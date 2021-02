vor 5 Min.

Internationales Jugendprogramm mit Babenhauser Beteiligung kann starten

Das Entwicklungsministerium finanziert eine gemeinsame Jugendleiterausbildung für junge Libanesen und Allgäuer, an der die Babenhauser Jugendbildungsstätte mitwirkt.

Ein deutsch-libanesisches Jugendprojekt, an dem sich die Jugendbildungsstätte Babenhausen beteiligt, kann starten. Seit gut zwei Jahren bereiten es die Initiatoren aus Heimenkirch im Landkreis Lindau und dem Libanon, mit Unterstützung der Einrichtung, im Unterallgäu vor. Nun ist die Förderzusage über knapp 250.000 Euro eingegangen.

Geplant ist eine deutsch-libanesische Jugendleiterausbildung. Finanziert wird sie zu 100 Prozent vom Bundesentwicklungsministerium über das Programm „Kommunales Know-how für Nahost“. Teilnehmen können junge Leute zwischen 23 und 28 Jahren, die sich für Jugendarbeit und internationalen Austausch interessieren.

Teilnehmer lernen sich heuer in der Babenhauser Jubi kennen

Angestoßen hat das Projekt Georg Lindl aus Heimenkirch gemeinsam mit der jungen Libanesin Nour Al-Bast. Unterstützt durch die Jubi, haben sie ein deutsch-libanesisches Organisationsteam gebildet, welches das Projekt seit Monaten vorbereitet. Es traf sich zunächst für ein sechstägiges Seminar in Babenhausen, den Gegenbesuch verhinderte jedoch die Pandemie.

Seither steht das zwölfköpfige Team über digitale Kanäle in Kontakt und bereitet das Ausbildungsprogramm für deutsche und libanesische Jugendleiter vor. Starten wird es mit einem Online-Workshop im Mai. Persönlich kennenlernen werden sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei einem Workshop im September in der Babenhauser Jugendbildungsstätte, wo sie erste Projektideen für ihre Gemeinden ins Auge fassen und in ihrer Heimat vorbereiten. Im Frühling 2022 ist ein Treffen der Jugendlichen im Libanon geplant. Die Förderabwicklung des deutsch-libanesischen Jugendprojekts läuft über die Gemeinde Heimenkirch. (ins/stz)

Kontakt: Näheres zur Schwäbischen Jugendbildungs- und Begegnungsstätte Babenhausen unter www.jubi-babenhausen.de.

