Jede Menge Maischerze in Illertissen und Umgebung

Beginnt – wie das über Nacht aufgestellte Schild zeigt – in der Memminger Straße in Altenstadt bald der „Landkreis Illertal?“

In der Region waren in der Freinacht Witzbolde unterwegs. Hier geht´s zur Bildergalerie.

In der sogenannten „Freinacht“ zum 1. Mai wird Schabernack getrieben – das gehört für viele zum Brauchtum dazu. Dass es nicht immer grobe Scherze mit Sachschäden sein müssen, zeigen einfallsreiche Streiche in mehreren Orten. Eine Auswahl:

Um den Nuxit ging es in Altenstadt, wo über Nacht mit einem Schild der Beginn des Landkreises „Illertal“ ausgerufen wurde. Und der Ortsteil Filzingen wurde in „Mapalcity“ umbenannt – in Anlehnung eine örtliche Firma.

In Jedesheim darf im Kirchweg nun recht flott gefahren werden – laut Scherz gilt ein Tempolimit von 150. Zudem wurde ein Verkehrszeichen mit einem Schirm versehen. Auch die Illertisser Zeitung wurde Opfer von Witzbolden: Sie „entsorgten“ ein altes Fahrrad auf unserem Parkplatz kurzerhand im Altpapiercontainer. Ob das so abgeholt wird? Zweifelhaft.

In Babenhausen wurde erneut der Maibaum gestohlen: Tafertshofer Jugendliche sind dafür verantwortlich. (caj, zisc)

