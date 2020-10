vor 21 Min.

Jedesheimer wählen Wolfgang Gleich zum Ortssprecher

Plus Weil kein Bürger des Stadtteils im neuen Stadtrat sitzt, wurde ein Ortssprecher als Vertreter gewählt. Wolfgang Gleich setzte sich gegen seinen Herausforderer durch.

Von Regina Langhans

Mit großer Mehrheit setzte sich Wolfgang Gleich bei der Wahl am Sonntag durch. Jedesheim hat mangels eigener Stadträte am Sonntag in der Gemeindehalle seinen Ortssprecher bestimmt.

Der Illertisser Bürgermeister Jürgen Eisen ist erleichtert und zahlreiche politisch Interessierte im Stadtteil Jedesheim ebenso: Mit der Wahl Wolfgang Gleichs als Ortssprecher ist das Dorf wieder im Stadtrat vertreten. Denn bei den Kommunalwahlen dieses Frühjahr hatte keiner der acht Kandidaten aus Jedesheim ausreichend Stimmen bekommen, um einen Sitz im Gremium zu ergattern. Dem ist jetzt insofern abgeholfen, als sich Gleich in seiner neuen Funktion im Stadtrat überall einbringen kann, mit abstimmen darf er allerdings nicht.

Jedesheimer versammeln sich wegen Corona im Freien

Wie berichtet, fand die Wahl vergangenen Sonntag in der Gemeindehalle Jedesheim statt. 99 stimmberechtigte Bürger waren zur Urne gegangen. Zunächst trafen sie sich auf dem Vorplatz, wo alles für die Versammlung im Freien vorbereitet war. Bürgermeister Eisen äußerte sich anerkennend über das Engagement jener, die das nötige Drittel an Unterschriften des rund 1500 Einwohner zählenden Stadtteils gesammelt hatten, um das Anrecht auf einen Ortssprecher beanspruchen zu können. Mit Wolfgang Kneissl, 63 Jahre, und Wolfgang Gleich, 39 Jahre, hatten auch schon zwei Kandidaten vorab Interesse angemeldet. Tatsächlich handelte es sich für beide um den zweiten Anlauf in die Kommunalpolitik. Denn Kneissl war im Frühjahr bei den Stadtratswahlen für Jedesheim als einer der zwei CSU-Kandidaten angetreten, Gleich war einer von drei Freien Wählern. Für das Dorf auf der Liste standen noch ein Kandidat für die SPD sowie zwei für die ÖDP. Insgesamt also acht Bewerber, von denen niemand die nötige Stimmenzahl für einen Sitz im Stadtrat zusammenbekam.

Das waren die Kandidaten

So wurden auf der Versammlung vor der Gemeindehalle auch weitere Namen genannt, doch die Vorgeschlagenen lehnten ab. Darauf stellten sich beide Kandidaten kurz vor: Wolfgang Kneissl führt ein Vertriebsbüro, ist verheiratet, Vater dreier erwachsener Kinder und einer der Vorsitzenden des Sportvereins Jedesheim. Er sagte: „Ich möchte Brennpunkte wie die Dorfmitte, den Dorfladen und Schulerhalt im Illertisser Stadtrat zur Sprache bringen und Lösungen anregen.“ Wolfgang Gleich ist von Beruf Netzwerktechniker, ebenfalls verheiratet und erst kürzlich Vater geworden. Viele würden ihn noch als „geborenen Hoke“ kennen, so der neue Ortssprecher, der bei seiner Heirat den Namen seiner Frau angenommen hatte.

Letztlich trafen die Bürger eine klare Entscheidung zu seinen Gunsten: Wolfgang Gleich erhielt 85 Stimmen und Wolfgang Kneissl 13. Eine weitere Stimme galt einem anderen Kandidaten. Bürgermeister Eisen gratulierte Gleich zu seinem Ehrenamt und dieser versicherte, für alle Jedesheimer gleichermaßen da zu sein.

Im Nachgang wurde noch über die ungewöhnliche Situation debattiert: Dem vorausgegangenen Stadtrat gehörten drei Vertreter aus Jedesheim an, die aufgehört haben. Ganz offensichtlich konnten sich die Jedesheimer auf keine Nachfolger einigen.

