Junge Fasnachtfans aus Ranzenburg stellen selbst gemachte Filme ins Netz

Plus Kreativ in der Corona-Fasnet: Die Kinder der Elferräte in Dietenheim haben Videos online gestellt. Auch einen mobilen Narrenbaum gibt es.

Von Wilhelm Schmid

Die Dietenheimer Fasnet läuft 2021 wegen der Pandemie ganz anders ab als üblich. So gibt es heuer keinen großen Narrenbaum auf dem Marktplatz – es wären wohl zu viele Leute zusammengekommen, weshalb darauf verzichtet wurde. Am Samstagmittag haben die "Ranzenburger Hexen" ihren 23. Narrenbaum seit dessen erster Errichtung am "Gompigen" anno 1998 dafür "mobil" aufgestellt. Und es gibt zwei lustige neue Videos zur Ranzenburger Fasnacht auf Youtube.

Der mobile Narrenbaum in Dietenheim. Bild: Wilhelm Schmid

Plötzlich stand ein Fahrzeug auf dem Parkplatz vor der Grundschule beziehungsweise gegenüber dem Pfarrhaus und unweit vom Haus des Bürgermeisters entfernt. Auf dem Dachträger waren ein Baum und die Wappen der Ranzenburger Zünfte montiert. Ein Plakat mit einer Erklärung des Ganzen zierte die Motorhaube, und die Fenster waren mit Symbolen der Hexen dekoriert, beispielsweise mit dem Spruch "Born to be a Hex since 1965".

Trickfilm zum Thema Hofball in Dietenheim ist online

Auch die Kinder der Elferräte - der sogenannte Narrensamen - haben jüngst ins Fasnet-Geschehen eingegriffen. Mit Aufwand und Liebe zum Detail haben Emil, Frida, Franzi, Jonas, Sebastian, Franziska, Elias und Jakob Videoclips gebastelt, die seit einigen Tagen im Netz zu finden sind. Als Darsteller fungieren Lego- und Playmobil-Figuren. Die aufwendig erstellten Trickfilmszenen sind unterlegt mit Kommentaren und Musik.

Wer das Aufstellen des Narrenbaums in Ranzenburg vermisst, dem hilft vielleicht dieses Video weiter. Wenigstens die Lego-Figuren können feiern...

Das "Hauptwerk" ist ein siebeneinhalb Minuten langer Film zum Thema Hofball. Nicht weniger als 2100 Szenen haben die Kinder mithilfe eines passenden Tools zum Video zusammengetragen, das vom Einmarsch bis zu den Tänzen der diversen Garden alles zeigt, was den Reiz der wichtigsten Saalveranstaltung der Ranzenburger Fasnet ausmacht. Zu den Klängen des Narrenmarsches treten die Mitwirkenden auf, und die Garden zeigen ihr Können ebenso wie die Hexen zu fetziger Musik - wie beim "echten" Hofball. Die Kinder-Regisseure kennen sich in diesem Milieu aus, sind sie doch alle seit Jahren in den verschiedenen Garden und auch als Kinderprinzenpaar, Hofnarren und mehr aktiv. Da es die Hexen nicht als Original-Lego- oder Playmobil-Figuren gibt, wurden einfach andere "Männle" mit Papierkostümen in den Traditionsfarben Rot und Grün überklebt.

Junge Faschingsfans aus Dietenheim haben sich etwas einfallen lassen, damit ihre geliebte Fasnet heuer wegen Corona nicht komplett ausfällt: Sie haben eine Video mit Playmobil-Figuren erstellt.

Der zweite Film zeigt das Narrenbaumstellen, also die Eröffnung des großen Festabends am "Gompigen", auf einer Lego-Grundplatte, die den Marktplatz darstellt. Hier wird nicht nur der Narrenbaum aufgestellt, sondern auch der Bürgermeister in seinem "Haldagoale-Häs" aus dem Rathaus geholt. Mangels passender Leiter landet er zwar ein wenig unsanft auf dem virtuellen Marktplatz, aber "es isch nix passiert", versichert eine Stimme aus dem Off. So kann man sich darauf freuen, die Szene im nächsten Jahr unter Beachtung sämtlicher Unfallverhütungsvorschriften wieder live erleben zu dürfen. Und schließlich fährt auch noch "der Ranzenburger", die überdimensionale Symbolfigur der Dietenheimer Fasnet, auf seinem Zugwagen hinter einem Spielzeugtraktor durch den Bildschirm.

Verkauf von T-Shirts ist in Ranzenburg erfolgreich

Dass in "Ranzenburg die Fasenacht nicht ausstirbt", wie es am Ende des hiesigen Narrenmarsches heißt, beweisen nicht nur die Aktiven der Narrenzunft in der Illertisser Nachbarstadt. Sie haben mit dem Verkauf von T-Shirts unter dem Motto "Im Herzen auf der Fasnet" einen großen Erfolg gelandet. Wer noch ein T-Shirt erwerben möchte, sollte sich bald beim Dietenheimer Edeka-Markt (am nördlichen Ortsausgang in Richtung Regglisweiler) oder direkt bei der Narrenzunft unter Telefon 0176/64603728 darum kümmern. Der Verkaufserlös geht an das Illertisser Benild-Hospiz.

