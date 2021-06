Kellmünz

15:45 Uhr

Bauarbeiten: Straßensperrung in Kellmünz bis November

In Kellmünz stehen Bauarbeiten an einer Brücke an. Verkehrsteilnehmer müssen eine Umleitung fahren.

In Kellmünz stehen Bauarbeiten an der Friedhofstraße an. Verkehrsteilnehmer müssen deshalb bis in den Herbst hinein in diesem Bereich eine Umleitung nutzen.

Das Brückenbauwerk der Friedhofstraße über die Staatsstraße 2031 in Kellmünz an der Iller wird instand gesetzt. Über mehrere Monate wird es dadurch zu Verkehrsbehinderungen kommen, berichtet das Staatliche Bauamt Krumbach. Los geht es bereits am kommenden Montag. Während der Dauer der Bauarbeiten wird die Friedhofstraße im Baustellenbereich von Montag, 28. Juni, morgens, bis voraussichtlich Mitte November 2021 für den Verkehr voll gesperrt, heißt es aus der Baubehörde. Die Umleitungsstrecke für Autofahrer und den Geh- und Radverkehr verläuft innerörtlich und wird ausgeschildert. Sie führt dabei von der Friedhofstraße auf die Marktstraße, kreuzt die Staatsstraße 2031, führt weiter über die Kohlstatt und den Lindenweg wieder auf die Friedhofstraße. Die Staatsstraße 2031 bleibt während der gesamten Bauzeit halbseitig befahrbar. Das Brückenbauwerk wurde 1970 erstellt. Die Brückengeländer und Gehwege weisen deutliche Defizite auf und entsprechen nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik. Der Beton der Brückenwiderlager ist durch Salzeintrag stark geschädigt. Die Brücke wird daher umfangreich instand gesetzt. Die Gehwege und Brückengeländer sowie der Fahrbahnbelag auf der Brücke werden vollständig erneuert. Betonausbrüche und Schadstellen an den Betonbauteilen des Brückenbauwerks werden saniert. Das Staatliche Bauamt Krumbach bittet die Anlieger und die betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die mit der Maßnahme einhergehenden Beeinträchtigungen. (AZ)

Themen folgen