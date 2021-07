Dieser 22-Jährige ist jetzt das Gedächtnis der Gemeinde Kellmünz

Plus Jannik Mayerhofer kümmert sich ehrenamtlich um das Archiv von Kellmünz. Was den jungen Mann dazu bewegt hat

Er ist erst 22 Jahre alt - doch die Vergangenheit seiner Heimatgemeinde ist seine große Leidenschaft. Jannik Mayerhofer ist seit einiger Zeit als ehrenamtlicher Gemeindearchivar in Kellmünz tätig. Was bringt einen jungen Mann dazu, sich mit „alten“ Dingen zu beschäftigen?