Kindertagesstätte soll auf das Babenhauser Schlossareal ziehen

Plus Ein Neubau ist offenbar vom Tisch: Der Kindergarten Guter Hirte soll bis 2022 in den ehemaligen Ökonomietrakt auf dem Fuggerareal ziehen. Was bisher zu erfahren ist.

Dass die Kindertagesstätte Guter Hirte aus allen Nähten platzt, darüber herrscht Einigkeit im Babenhauser Marktrat. Wie berichtet, können einige der benötigten Betreuungsplätze in der kommenden Zeit nur dank einer Ausnahmegenehmigung angeboten werden, unter anderem in Interimsräumen. Diese läuft aber Ende August 2022 endgültig aus. Und wie geht es dann weiter? Zuletzt schien die rasche Planung und Umsetzung eines möglichen Neubaus unerlässlich. Doch nun nimmt die Angelegenheit eine für viele überraschende Wende: Nach mehrwöchigen Vorbesprechungen mit Einbindung des Fürstlichen Hauses und der Kita Guter Hirte soll der ehemalige Ökonomietrakt auf dem Fuggerareal zu einer Betreuungseinrichtung mit bis zu 165 Plätzen umgebaut werden.

Auf Nachfrage bestätigt Bürgermeister Otto Göppel, dass ein derartiger Beschluss in einer nicht öffentlichen Sitzung gefasst wurde – zwar nicht einstimmig, aber mehrheitlich. Er persönlich stehe voll hinter dieser Entscheidung, zumal es keinen zentraleren Ort in Babenhausen gebe und er kein anderes derzeit erwerbbares Gelände kenne – und die Zeit dränge. Zugleich sieht Göppel in dem Standort durchaus Positives, nicht zuletzt, was den Kontakt zwischen Bürgerschaft und dem Hause Fugger anbelangt.

Beschluss fiel in nicht öffentlicher Sitzung

Dem stimmt Alexander Graf Fugger zu. Bei einem Ortstermin erläutert er das Vorhaben in dem L-förmigen ehemaligen Ökonomietrakt. Dieser reicht vom Brauereigebäude, das abgerissen werden soll, in Richtung Süden bis an den Schlosspark. Allein im Dachgeschoss ließen sich mit einem entsprechend sanierten Dachgestühl unvergleichbare Räume einrichten, sagt er. Außerdem könne der ehemalige Gemüsegarten buchstäblich zum Kinder-Garten werden und der Schlosspark biete sich für zahlreiche Aktivitäten an. Die abgebrochene Orangerie könnte möglicherweise eine Auferstehung feiern.

Das Foto zeigt den „Südflügel“, wobei in der Lücke eventuell die ehemalige Orangerie eine Wiederauferstehung feiern könnte. Bild: Fritz Settele

Da es sich beim Fuggerschloss und damit auch dem Ökonomietrakt um ein „Kulturgut mit nationaler Bedeutung“ handelt, rechnet Graf Fugger mit nicht unerheblichen Zuschüssen aus dem Topf des Denkmalamts, aber auch von anderen Stellen. Überhaupt handelt es sich nach seinen Worten um „ein Vorzeigeprojekt mit Alleinstellungsmerkmal“, das auch zu einer städtebaulichen Aufwertung Babenhausens führe. Gleichzeitig werde das historische Gebäude vor dem Verfall bewahrt und mit Leben erfüllt – und erlebe so eine Art „Revitalisierung“

Bauherr wird das Haus Fugger sein und die Gemeinde dann praktisch langfristiger Mieter. Dies bestätigt Bürgermeister Göppel, der zudem von einem „Investitionszuschuss“ seitens der Kommune spricht. Im Prinzip hätten sich die Gemeinderäte in der besagten nicht öffentlichen Sitzung „offen für Projekte auf dem Schlossareal“ gezeigt, lässt Göppel wissen. Jedoch hätten einige von ihnen gegen die Pläne eines dortigen Kindergartens votiert.

Laut Alexander Graf Fugger waren die Gemeinde und die Kindertagesstätte „Guter Hirte“ von Anfang an in Überlegungen eingebunden. Beispielsweise auch, als ursprünglich das sogenannte Langschloss als Kindergartenstandort ins Spiel gebracht worden war.

In Zukunft sollen Babenhauser Kinder auf dem Schlossareal betreut werden. Bild: Jens Büttner/dpa (Symbolbild)

Der Leiter der Betreuungseinrichtung, Reinhold Jungwirth, stimmt dem zu. Er kommt geradezu ins Schwärmen, wenn er über das zukünftige Domizil „seines“ Kindergartens spricht. Dort wären alle Räumlichkeiten ebenerdig zu erreichen. Angesichts des Grüns rundherum spricht er von einem „naturnahen Kindergarten in Schlossnähe“. Auch die Kooperationspartner und -einrichtungen wie etwa die Grundschule, die Jugendbildungsstätte und das Theater, wären deutlich schneller zu erreichen. Am geplanten Standort könnten zudem alle kindergartenrelevanten Ziele optimal umgesetzt werden. Laut Jungwirth handelt es sich bei dem Umzug des Kindergartens in Schlossnähe um ein Ereignis, von dem er bereits oftmals träume.

Zeitplan ist eng getaktet

Jungwirth geht von einer künftigen Kapazität von bis zu 165 Betreuungsplätzen aus, inklusive Hort und Krippe. Nach seinen Worten bleiben die drei anderen gemeindlichen Kindergärten in ihrer jeweiligen Struktur erhalten. Lediglich die Übergangsgruppen, die in nächster Zeit provisorisch im Kinderhaus Hand in Hand und in Räumen neben der Bücherei untergebracht werden (wir berichteten), sollen wieder integriert werden.

Und wie geht es nun weiter? Laut Alexander Graf Fugger laufen die Arbeiten des Planungsbüros auf Hochtouren, die einzelnen Varianten werden gewichtet. Anschließend gehen die Pläne an das Unterallgäuer Landratsamt, die Regierung von Schwaben und unter anderem an das Denkmalamt. Die fertige Planung wird dann dem Marktrat zur Begutachtung vorgelegt – wie auch sonstige Bauvorhaben.

Der Zeitplan ist insgesamt eng getaktet, denn die Einweihung soll in der ersten Hälfte des Jahres 2022 stattfinden. Dabei komme zugute, so Graf Alexander, dass die Planer auf die Zahlen und Erkenntnisse des „Vorprojekts“, welches das gesamte Fuggerareal umfasst hatte, zurückgreifen können.

In der Umnutzung des ehemaligen Ökonomietrakts sieht Alexander Graf Fugger gleichzeitig einen Startschuss für weitere Projekte auf dem Fuggerareal. Dazu gehört auch eine verkehrsmäßige Planung, unter anderem bezüglich der Zu- und Abfahrt, sowie eine neue Parkplatzanordnung.

