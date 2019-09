vor 38 Min.

Kuh dreht durch und verletzt Landwirt in Illerkirchberg schwer

In Illerkirchberg ist eine Kuh aus dem Stall ausgebrochen und hat einen Landwirt schwer verletzt.

Eine Kuh ist aus ihrem Stall geflüchtet und hat einen Landwirt schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Dienstag in Illerkirchberg im Ortsteil Oberweiler.

Nach Kuh-Attacke: Mann wird ins Krankenhaus gebracht

Kurz vor 15 Uhr wollte der 73-jähriger Landwirt seine Kuh in einen anderen Stall bringen. In einem Moment der Unachtsamkeit ging die Kuh durch. Das Tier rammte den Landwirt und stieß ihn zu Boden. Der 73-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Notarzt und Rettungsdienst kümmerten sich um den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Polizeihubschrauber sucht nach der ausgebrochenen Kuh

Die Polizei und Angehörige des Verletzten suchten nach dem ausgebrochenen Tier. Mit Hilfe eines Polizeihubschraubers wurde die Kuh nach längerer Suche auf einem angrenzenden Grundstück entdeckt. Sämtliche Versuche, das Tier wieder einzufangen, scheiterten. Um weitere Gefahren auszuschließen, musste die Kuh von einem Jäger erlegt werden.

