Manfred Nießner kennt jeden Kanal in Altenstadt

Als Marktbaumeister begleitete er unzählige Großprojekte. Nun verabschiedet er sich nach mehr als 30 Jahren aus dem Rathaus.

Von Franziska Wolfinger

Dass jemand mehr als 30 Jahre für den gleichen Arbeitgeber tätig ist, sei in der heutigen Zeit eine echte Besonderheit, sagte der Altenstadter Bürgermeister Wolfgang Höß in seiner Abschiedsrede für Manfred Nießner. Der Bauingenieur Nießner arbeitete seit 1986 als Marktbaumeister für die Gemeinde und geht jetzt in Altersteilzeit.

Als Marktbaumeister hat Nießner eine ganze Reihe an Großprojekten betreut. Die Wasserversorgung sei komplett erneuert worden, viele Baugebiete und Straßen erschlossen. So zählte Höß einige Beispiele auf. „Im Laufe der Jahre hat sich Herr Nießner in ein wandelndes Kataster verwandelt. Es gibt im ganzen Markt keine Kanalleitung, die er nicht kennt.“ Höß sagte weiter, im Rathaus hoffe man darauf, sich mit Fragen auch künftig gelegentlich noch an Nießner wenden zu dürfen. Mit der Neuen Mitte und der Seniorenwohnanlage Haus Elfriede zählten die vergangenen Jahre sicher zu den arbeitsreichsten für Nießner, sagte Höß, der sich beeindruckt davon zeigte, dass der Marktbaumeister, auch als es schon auf die Altersteilzeit zuging, mit außerordentlichem Engagement an die Arbeit ging.

Auch Nießner bedankte sich bei den Altenstader Markträten für die lange andauerende gute Zusammenarbeit. An etwas mehr als 400 Sitzungen des Gremiums nahm der Marktbaumeister teil.

Als Einziger des derzeitigen Marktrats ebenfalls bereits so lang mit dabei gewesen sei der jetzige Zweite Bürgermeister Ernst Wüst, erzählte Nießner während seiner kurzen Ansprache.

Der Marktbaumeister wurde im Rahmen einer kleinen Feierstunde kürzlich im Altenstadter Marktrat offiziell verabschiedet.

