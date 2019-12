vor 20 Min.

Mehr als 1000 Traktoren zu Demo in Memmingen erwartet

Landwirte wollen sich heute für eine Demonstration in Memmingen versammeln. Die Polizei rechnet mit Staus.

Mindestens 500 Traktoren – die Tendenz geht aber zu deutlich über 1000 – fahren heute Nachmittag voraussichtlich nach Memmingen, um an einer Demonstration der Bauernbewegung „Land schafft Verbindung“ teilzunehmen. Die Schlepper, die aus allen Richtungen kommen sollen, werden den Verkehr in der Stadt mutmaßlich zumindest zu Teilen lahmlegen.

Landwirtschaftsministerin Kaniber spricht in Memmingen

Grund für die Demonstration ist, dass Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) am Donnerstag in Memmingen ist. Sie spricht abends beim Jahresrückblick der Memminger Zeitung im Kaminwerk. Die Veranstalter wollen ihren Anliegen Nachdruck verleihen und Kaniber eine „Wunschliste“ übergeben. Sie rechnen inzwischen mit etwa 2000 Teilnehmern in 1500 Traktoren. Diese kommen ab etwa 16 Uhr an. Die Kundgebung beginnt um 17.30 Uhr.

Jochen Glaser von der Polizeiinspektion geht davon aus, dass es zu massiven Beeinträchtigungen für Auto- und Lastwagenfahrer kommt. Tatsächlich gesperrt wird nur ein Teil des Rings – vom Kreisverkehr Münchner Straße bis zur Baywa an der Riedbachstraße. Die Demoteilnehmer kommen laut Glaser aus dem gesamten Allgäu und angrenzenden Baden-Württemberg. (das)

