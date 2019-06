18:00 Uhr

Memmingen bekommt eine Boulderhalle

Alpenverein baut in Memmingen an der Allgäuer Straße eine Boulderhalle. Der Geschäftsführer verrät, wann die Eröffnung geplant ist.

Die Sektion Memmingen des Deutschen Alpenvereins (DAV) hat ihre alte Geschäftsstelle an der Allgäuer Straße abgerissen. Dort soll jetzt ein „Boulder Alpin Zentrum“ entstehen – also eine Halle, in der Sportler an künstlichen Felswänden auf Absprunghöhe ohne Seil hochklettern können. Außerdem sind in dem Gebäude Zimmer für die Geschäftsstelle, eine Außenkletterfläche und ein Jugend- und Veranstaltungsraum geplant. Laut Geschäftsführer Joachim Wechner soll die Halle schon in einem Jahr eröffnet werden.

Das alte Gebäude sei baufällig gewesen, weshalb man neue Räume gebraucht habe, erklärt Wechner. Gleichzeitig habe der DAV das Vereinsleben wieder ankurbeln und verjüngen wollen. Daher habe man sich für den Bau des „Boulder Alpin Zentrums“ entschieden. Das Projekt kostet voraussichtlich 2,5 Millionen Euro. Die Memminger DAV-Sektion bezahlt den Bau mit Eigenkapital und erhält Fördermitteln der DAV-Hauptstelle und des Bayerischen Landessportverbands. Zusätzlich nimmt die DAV-Sektion einen Kredit auf.

Geschäftsführer erwartet "meistfrequentierte und größte Memminger Sporteinrichtung"

„Ich bin mir sicher, dass die Boulderhalle die meistfrequentierte und größte Memminger Sporteinrichtung wird“, sagt Wechner. Eine Marktanalyse im Vorfeld habe ergeben, dass der DAV mit mindestens 20000 Besuchern im Jahr rechnen könne. „Das bereichert auch die Allgäuer Straße“, glaubt Wechner.

Die Boulderhalle habe an jedem Tag der Woche geöffnet. Für DAV-Mitglieder gelte ein ermäßigter Eintrittspreis. „Dadurch erhoffen wir uns viele neue Mitglieder“, sagt Wechner. „Es soll ein lebendiges Vereinsleben entstehen.“ (are)

