vor 35 Min.

Milchkännchen als Wurfgeschoss: Senior steht vor Gericht

Ein aggressiver Heimbewohner schikanierte Pflegekräfte. Wegen eines Vorfalls musste er sich vor dem Memminger Amtsgericht verantworten.

Wegen gefährlicher Körperverletzung hat das Memminger Amtsgericht einen 71 Jahre alten Mann zu sieben Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Dabei trug der Angeklagte selbst wesentlich dazu bei, dass das Gericht seiner Schilderung des Vorfalls keinen Glauben schenkte.

Der Mann ist Bewohner eines Memminger Alten- und Pflegeheims, der den Betreuern offensichtlich seit Langem gewaltige Probleme bereitet. Im November 2018 hatte ihm eine Pflegerin das Mittagessen aufs Zimmer gebracht. Bei der Gelegenheit wollte sie die vorher gebrauchten Geschirrteile zum Reinigen mitnehmen. Dazu gehörte ein etwa zehn Zentimeter großes Milchkännchen. Das sah der Bewohner als Diebstahl an und geriet derart in Rage, dass er der Frau das Kännchen aus der Hand riss und nach ihr warf. Sie konnte dem Geschoss ausweichen und das Kännchen zersplittere an einem Schrank. Die Scherben trafen und verletzten die Frau jedoch am Kopf. Als sie die Scherben aufheben wollte, packte sie der 71-Jährige mit einer Hand und würgte sie. Die Pflegerin konnte zu einer Kollegin flüchten, die die Polizei rief und wegen der blutenden Wunden den Sanitätsdienst. Die Betroffene war vier Tage lang krank geschrieben.

Verwunderlich erschienen die Begleitumstände des Falls: Der Mann sitzt im Rollstuhl, der rechte Fuß ist teilamputiert, linke Hand und Fuß sind wegen eines Schlaganfalls gelähmt. In seinem Heim ist er offenbar als aggressiver Querulant bekannt. Das Personal traue sich seit dem Vorfall nicht mehr in sein Zimmer, hieß es. Das Essen werde nur auf einen Stuhl vor seine Tür gestellt. Der Mann soll das Personal zudem oft namentlich mit an seiner Tür ausgehängten Schriftstücken beleidigt haben. Laut Zeugenaussage kam es aber bei diesem Vorfall zum ersten Mal zu einer Handgreiflichkeit.

Vor Gericht schilderte der Angeklagte das Geschehen andersherum. Er sei von der Pflegerin mit dem Kännchen beworfen und verletzt worden. Gericht und Staatsanwaltschaft glaubten den Schilderungen des 71-Jährigen nicht, der sich temperamentvoll, geistig fit und sprachgewandt gab. Da sein Einkommen wegen der Kosten für das Heim sehr gering ist, blieb für das Urteil lediglich eine Haftstrafe. Sieben Monate auf Bewährung verhängte die Richterin. Eine Berufung gegen das Urteil will der Mann noch prüfen. (py)

