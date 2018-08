06:00 Uhr

Mit einem Spanferkel in die neue Bundesliga-Saison

In Gannertshofen wird traditionell das „Tippfest“ gefeiert. Wie das abläuft.

Welchen Fußballmannschaften Fortuna in der just angelaufenen Bundesliga-Saison hold ist, steht noch in den Sternen – zahlreiche Bürger im Bucher Ortsteil Gannertshofen (Lesen Sie dazu: Als aus acht Dörfern eine Schicksalsgemeinschaft wurde ) haben aber schon mal ihre persönlichen Tipps abgegeben. Das hat im Ort Tradition: Seit Jahren wird zum Bundesliga-Auftakt in Gannertshofen nicht nur getippt, sondern auch gefeiert. Damit die Tipper dabei ordentlich „Schein haben“, wie man im Volksmund sagt, wurde dazu ein Spanferkel gegrillt. Und Das Eröffnungsspiel gekuckt.

Manuel Kamm, der Vorsitzende der Sportfreunde, verkündete die Namen der vorigen Tipp-Könige bekannt: Der erste Platz ging an Emmi Machowetz, der zweite an Patrick Mayer und der dritte an Jonas Maier. Sie erhielten Geldpreise. Tipperin Anja Spann bekam als Letztplatzierte einen Trostpreis. „In den vergangenen Jahren waren es fast immer Frauen, die das richtige Gespür für die Siegermannschaften hatten“, betonte Kamm dazu. Und blickte zurück. Von Mitte der 1980er Jahre bis ins Jahr 2000 sei das Fest im Sportverein fest integriert gewesen. Dann jedoch sei es eingeschlafen. Vor vier Jahren stand eine Wiederbelebung an – und das Fest hat seither wiedeer eine große Fangemeinde. Fußballwissen und ein wenig Glück gehörten beim Tippen dazu, sagt Kamm.

Mit einem Einsatz von fünf Euro müssten aus den 18 Bundesliga-Mannschaften die Plätze eins bis sechs und die Plätze 16 bis 18 richtig benannt werden. Gar nicht so einfach: „Bei den Absteigern tu’ ich mich schwer“, kommentierte ein Tipper trocken. Und fügte hinzu: „Jetzt wo Hamburg nicht mehr dabei ist.“ Da wurde diskutiert, spekuliert und debattiert – bis jeder seinen Tippzettel ausgefüllt hatte. Zum Beispiel der von Fabian Egle, der für seine Kinder hofft, das Bayern München wieder Meister wird. Schlueßlich würden die Sprösslinge das nicht anders kennen. (zedo)

