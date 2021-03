11:48 Uhr

Möbel Inhofer in Senden öffnet wieder: Verkauf nach Absprache ab Montag

Von Montag, 8. März, an können Kunden nach Voranmeldung wieder bei Möbel Inhofer in Senden einkaufen.

Nach langer Schließung unternimmt Möbel Inhofer in Senden am Montag, 8. März, den ersten Öffnungsschritt. Es gilt das Prinzip "Click & Meet".

Beim Einrichtungshaus Möbel Inhofer in Senden ist alles startklar. "Wir können endlich loslegen nach fast drei Monaten Schließung", teilt Edgar Inhofer mit und kündigt den ersten Öffnungsschritt von Möbel Inhofer in Senden am Montag, 8. März, an. Doch nicht nur die Geschäftsleitung sei froh, teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit, sondern auch die 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt wieder die Kunden persönlich beraten dürfen.

"Wir haben den Tag herbeigesehnt", sagt Edgar Inhofer mit Blick auf den Öffnungstag nach fast dreimonatiger Schließung wegen der Corona-Pandemie. In den vergangenen Wochen wurden das Möbelhaus startklar gemacht und die Abteilungen und Ausstellungen zum Teil neu gestaltet.

Kunden können bei Möbel Inhofer in Senden Termine vereinbaren

Oberste Priorität habe natürlich die Sicherheit der Kundinnen und Kunden, betont Edgar Inhofer in der Mitteilung. "Die AHA-Regeln werden exakt eingehalten." Der Schutz der Kunden sei auch gewährleistet durch Desinfektionsmittelspender sowie FFP2-Masken, die Mitarbeiter und Kunden im gesamten Möbelhaus tragen müssen.

Ab Montag gilt bei Möbel Inhofer das Prinzip "Click & Meet". Demnach können die Kunden ab sofort online unter inhofer.de oder telefonisch unter 07307/85-0 Termine vereinbaren und werden dann in das Einrichtungshaus und zur entsprechenden Abteilung eingelassen. "Damit können die Kontakte notfalls hervorragend verfolgt werden", sagt Inhofer. Das nach eigenen Angaben größte Einrichtungshaus Europas biete viel Platz, sodass die Quadratmeterregel und damit auch Abstandsregeln ohne Problem eingehalten werden können. (AZ)

