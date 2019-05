18:00 Uhr

Müssen die sechs Gedenkstelen in Altenstadt nun doch weichen?

Müssen die Gedenkstelen an der Memminger Straße in Altenstadt doch weichen? Der Bauausschuss spricht wieder einmal über das Thema.

Sechs Stelen aus Granit erinnern in Altenstadt an die ehemalige Synagoge. Die Pläne des Grundstückseigentümers waren bereits 2018 ein brisantes Thema – und sind es jetzt wieder.

Von Franziska Wolfinger

Dieser Plan hatte in Altenstadt Aufsehen erregt: Der Besitzer des betreffenden Grundstücks wollte die Gedenkstelen, die auf dem Gelände der ehemaligen Synagoge an das jüdische Erbe des Ortes erinnern, abreißen lassen und stattdessen Stellflächen für Autos schaffen. Das Vorhaben war zwischenzeitlich vom Tisch, nun könnte erneut Bewegung in die Sache kommen. Der Hintergrund der Geschichte ist jedoch kompliziert.

Ein Altenstadter hatte in dem Gebäude, das heute auf dem Areal der abgebrochenen Synagoge steht, ein Restaurant betrieben, für das er mit einem großen Banner Werbung machen wollte. Der Marktgemeinderat ordnete an, das unerlaubt aufgehängte Plakat wieder zu entfernen. Das Restaurant in der Memminger Straße lief schlecht, der Betreiber musste es schließen. Er sieht die Schuld beim Markrat, der ihm ja untersagt hatte, mit einem großflächigen Transparent auf das Lokal aufmerksam zu machen. Insbesondere, weil das seiner Einschätzung nach bei anderen Läden in der Memminger Straße nicht so streng genommen wird, fehle ihm das Verständnis für diese Entscheidung, erklärte der Mann im März des vergangenen Jahres gegenüber unserer Redaktion.

Grundstückseigentümer will von der Gemeinde ernst genommen werden

Der Grundstückseigentümer kritisierte damals auch, dass sich die Kommune lange nicht für die Fläche zu interessieren schien, die ihr dann auf einmal doch so wichtig war. Er habe der Gemeinde angeboten, ihr das Areal zu vermieten oder sogar zu verkaufen. Das sei jedoch abgelehnt worden. Der Grundstückseigentümer sah in seiner Drohung, das Mahnmal abzureißen, seine letzte Chance, von der Gemeinde ernst genommen zu werden. Rechtlich gesehen hätte er das Mahnmal abreißen können, da dieses aus Denkmalsicht nicht geschützt war.

In der Verwaltung versuchte man auf dieses Problem zu reagieren. Erst im Dezember vergangenen Jahres beschloss der Bauausschuss das Gelände, auf dem sich die Synagoge mit Mikwe, dem rituellen jüdischen Tauchbad, sowie einem Schulhaus befand, künftig als Bodendenkmal zu führen. In diesem Zug wurde auch der jüdische Friedhof im Ortsteil Illereichen zum Bodendenkmal.

Thema im Marktrat: "Beseitigung von sechs Granit-Stelen"

Doch nun gibt es wohl einen neuen Versuch, die Gedenkstelen doch noch abzureißen. Der Bauausschuss der Marktgemeinde verhandelte in seiner aktuellen Sitzung am Donnerstag über den Tagesordnungspunkt „Antrag auf denkmalschutzrechtliche Erlaubnis zur Beseitigung von sechs Granit-Stelen“. Eine Entscheidung hat das Gremium bis Redaktionsschluss noch nicht gefällt. Der Bericht darüber folgt.

Ob der Antrag tatsächlich von dem Grundstückseigentümer gestellt wurde, war im Vorfeld nicht zu erfahren. Er selbst war nicht zu erreichen, sein Sohn will sich zu der Sache nicht mehr öffentlich äußern. Nachdem der Streit zwischen der Familie und der Marktgemeinde vergangenes Jahr im März eskaliert war, richtete sich auch die Wut einiger anderer Altenstadter Bürger gegen die Familie. Unbekannte gingen sogar soweit, das Haus der Familie mit Eiern zu bewerfen.

