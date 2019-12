31.12.2019

Nachhaltigkeit: Schulen werden ausgezeichnet

Drei Umweltschulen im Raum Babenhausen

An die 500 bayerische Schulen haben heuer die Auszeichnung „Umweltschule in Europa / Internationale Nachhaltigkeitsschule“ erhalten – darunter die Babenhauser Mittel- und Realschule sowie die Kettershauser Grundschule. Die Auszeichnung bekommen Einrichtungen, die innerhalb eines Schuljahres an zwei Projekten zum Thema Umwelt und Nachhaltigkeit arbeiteten und zeigten, wie sie zu einem verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt beitragen.

Zum achten Mal in Folge bekamen die Mittel- und Realschule Babenhausen die Auszeichnung in der Höchststufe „mit drei Sternen“. Die Urkunden und Fahnen verlieh das Bayerische Umweltministerium vor Kurzem. Das Schulzentrum nimmt eine Sonderstellung ein. Einerseits, weil die beiden Schulen seit der Einführung der Zertifizierung stets mit der Höchstwertung ausgezeichnet wurden. Andererseits, weil sich das Schulzentrum schulartenübergreifend für die Umwelt einsetzt.

Gemeinsam bildeten die Babenhauser Schulen sogenannte Wertstoffexperten aus. Ziel war es, Lösungen für die Eindämmung der Plastikflut im Schulalltag zu finden und das Konsumverhalten zu verändern. Dazu gehörte die Verbesserung der Abfallentsorgung im Umfeld der Schulen und die Mitwirkung an der kommunalen Aktion „Sauberes Babenhausen“.

Dazu passte das zweite Thema, das die Mittelschule ausgewählt hatte: „Bewusst leben“. Ein Ausstellungskonzept wurde entwickelt und im Projekt „Soko Wald“ auf die Bedeutung des Waldes hingewiesen. Gesammelte Äpfel wurden zudem als kostenloses Schulobst genutzt. Kurz vor Weihnachten hieß es „Wir teilen nicht nur in Mathe“: Die Schüler führten eine Spendenaktion zugunsten der Arbeiterwohlfahrt durch. Yoga- und Kräuterworkshops sowie eine Bachsafari rundeten das Programm ab.

Die Realschule hatte sich als Zweitthema „Arbeitsgemeinschaft Mountainbike“ ausgesucht, was die Schüler zu mehr Bewegung anregen sollte. Schuleigene Mountainbikes wurden angeschafft, wobei jedes rund 700 Euro kostete. Woher das Geld kam? Schüler und Sportlehrer initiierten einen Sponsorenlauf. Der daraus resultierende Spendenbetrag ermöglichte es, 15 Fahrräder anzuschaffen. Die Arbeitsgemeinschaft konnte ab Schuljahresbeginn einmal pro Woche angeboten werden.

Die Grundschule Kettershausen widmete sich unter anderem den Themen Mülltrennung und Müllvermeidung. Der Hintergrund: Die Gelbe Tonne ist im Unterallgäu eingeführt worden. Die Schüler wurden von einer Mitarbeiterin des Landratsamts darüber aufgeklärt, sie erörterten das Thema in einer Schülerkonferenz und gestalteten Abfallbehälter, um zur Mülltrennung anzuregen. Außerdem entwickelten die Kinder eine Info-Station mit Plakaten am neuen Erlebnisspielplatz auf dem Schulgelände, die für das Thema sensibilisieren soll. Zur Vermeidung von Müll wurden sie zudem zu „Plastikpiraten“. Sie verzichteten auf Pausensnacks, die in Plastik oder ähnliches verpackt sind. Die Lieferung der Schulmilch erfolgt in Pfandflaschen. (fs/az)

