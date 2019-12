vor 58 Min.

Nachwuchs-Musicalsängerin aus Fellheim schafft es ins Finale

Die Nachwuchs-Musicalsängerin Pia Weirather aus Fellheim hat als eine der jüngsten Teilnehmerinnen aus Deutschland beim Gesangswettbewerb für Musical und Chansons in Berlin mitgemacht. Kurz vor dem Ziel ist die Schülerin ausgeschieden, trotzdem hat sie viel Erfahrung aus dem Endentscheid im Bundeswettbewerb mitgenommen. Was die 17-Jährige vor hat und warum es nicht ganz zum Sieg gereicht hat, verriet sie unserer Redaktion.

Erst einmal herzlichen Glückwunsch zur Qualifikation für den Bundeswettbewerb Gesang, bei dem Sie im Finale in Berlin dabei waren. Wie kamen Sie dazu, am Wettbewerb teilzunehmen?

Pia Weirather: Meine Gesangslehrerin Angelika Maier von der Gesang- und Bühnenschule Joy of Voice hat mich auf den Wettbewerb aufmerksam gemacht. Über die Website habe ich mich dann ganz klassisch mit meinem Lebenslauf, einem Foto und einem Gesangsstück beworben.

Die Vorauswahl haben Sie gewonnen. Wo fand die statt?

Weirather: Die Vorauswahl war in Augsburg, dort habe ich aus dem Musical Cats „Macavity“ und „Dancing Queen“ von Abba gesungen. Ich war der jüngste Jahrgang im Juniorwettbewerb und durfte dann mit zwei weiteren Sängern nach Berlin fahren.

Wie ging es dort weiter?

Weirather: Insgesamt 155 Sängerinnen und Sänger aus ganz Deutschland haben sich beworben, von denen 76 in Berlin angetreten sind. Ich habe „Das bin ich“ aus dem Musical „Die Päpstin“ als Wahlstück vorgesungen. Vorab mussten wir unser ganzes Repertoire der Jury angeben, die dann ein Lied ausgesucht hat, das man vortragen musste. In meiner Sparte der Junioren waren zum Schluss nur noch neun Sänger übrig.

Ging das alles an einem Tag über die Bühne?

Weirather: Nein, am Montag war das erste Vorsingen, bei dem man erfuhr, ob man weiter ist. Ich flog aber gleich nach Hause zurück, da ich am Dienstag eine Klausur in der Schule schreiben musste. Dann rief man mich an, dass ich in der nächsten Runde bin und ich musste am Mittwoch wieder nach Berlin fliegen. Am Donnerstag fiel die endgültige Entscheidung.

Wie geht man damit um, so weit gekommen zu sein und dann doch nicht gewonnen zu haben?

Weirather: Ich habe zwar keinen Preis bekommen, bin aber sehr froh, diese Erfahrung gemacht zu haben. Auch weil ich die Einzige war, die noch zur Schule geht.

Wie geht es musikalisch für Sie weiter?

Weirather: Ich mache jetzt erst mal mein Abitur und möchte dann Musical studieren. Die Aufnahmeprüfungen der Schulen beginnen im Frühjahr, dann wird man sehen. Ich nehme weiter Gesangsunterricht und trete mit dem Ensemble von Joy of Voice und im Musical „Ludwig“ in Füssen auf. (Interview: Dunja Schütterle)

