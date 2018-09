09:00 Uhr

Nächste Woche wird im Mühlbach gemäht

An manchen Stellen sind die Ufer des Mühlbachs in Babenhausen dicht bewachsen – wie hier nahe der Rechbergstraße.

Das Babenhauser Gewässer wird trockengelegt. Was es zu tun gibt.

In Babenhausen steht eine Putzaktion an Land und im Wasser an: Der Mühlbach wird in der kommenden Woche – von Montag bis Freitag, 24. bis 28. September – trockengelegt und gereinigt. Das teilt der Geschäftsstellenleiter Bernd Ziegler mit.

In den fünf Tagen gibt es einiges zu tun: Die Beteiligten werden die Ufer, Brücken und Stege ausbessern und das Wassergras mähen. An den Böschungen und auf der Gewässersohle wird Unrat entfernt, der sich mit der Zeit angesammelt hat. Auch Äste, Stöcke und Sträucher, die hinderlich sind, sollen weichen. Diese Maßnahmen seien etwa alle drei Jahre fällig. Außerdem wollen die Zuständigen unerlaubte Einbauten im Wasser – etwa Bänke und Stege – im Blick haben und gegebenenfalls entfernen. Wie Ziegler mitteilt, wäre es wünschenswert, dass die Eigentümer der Grundstücke entlang des Gewässers bei den Unterhaltsmaßnahmen an den Uferböschungen mithelfen.

Der Mühlbach ist ein Ausläufer der Günz und fließt von Süden nach Norden durch Babenhausen. Brücken befinden sich unter anderem an der Rechbergstraße, Frauenstraße und an der Frundsbergstraße. Wie berichtet, soll die Brücke an der Rechbergstraße im nächsten Jahr im Zuge der Straßensanierung auf Vordermann gebracht werden. Mehr dazu lesen Sie hier:

