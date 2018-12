05:30 Uhr

Neue Künstlerinnen für den Illertisser Zirkel

17 Mitglieder des Kunstzirkels Illertissen zeigen in der Schranne ihre Werke. Die der „Neuen“ könnten unterschiedlicher kaum sein.

Der Jahresrückblick der Illertisser Kunstschaffenden ist naturgemäß von fassbarer Natur: So haben sich 17 des 49 Mitglieder zählenden Vereins am Wochenende in der Illertisser Schranne eingemietet und mit ihren Exponaten ausgebreitet. Bei der Vernissage Freitagabend sagte Laudator Andreas Lazarek: Kunst verändere die Räume, erzeuge Stimmungen und rege zum Innehalten an – und ebenso dazu, sich miteinander auszutauschen. Als Vorsitzende zog Sabine Hader Bilanz über die ins Illertisser Stadtleben einwirkenden Aktivitäten, welche wiederum Bürgermeister Jürgen Eisen zu würdigen wusste.

Kunstzirkel bietet verschiedene Blickwinkel

Die Aussteller hatten ihr Schaffen unter die verschiedensten Blickwinkel gestellt. Zum Beispiel die zeitkritisch eingestellte Porzellanmalerin und Schmuckherstellerin Marie-Luise Schürer, die aus Plastiktüten, alten CDs oder Elektroschrott aparte Blumenkunstwerke entstehen lässt. Ihr Motto: Die moderne Datenwelt treibt seltsame Blüten. Bei Klaus Greck, der auch die Ausstellung betreut hat, werden die Kunstwerke häufig zu Geduldsproben, er baut aus kleinen Elementen wie gespitzten Buntstiften plastische Kunstwerke. Und dann ist da der Holzkünstler Franz Schneider, der in der Art von Blumensteckern kunstvoll gedrechselte Holzpendel fertigt. Bei der kleinsten Berührung gerieten sie ins Schwingen. Zu sehen waren auch die Werke von Brigitte Leykauf, die unter der selbst gestellten Prämisse „Umwelt gestalten“, das Format alter Bilder für neue Gemälde nutzt. Sie kratzt alte Farben aus, malt darüber und lässt sich dabei inspirieren.

Olga Heimbach und Julia Schur zeigen Werke

Mit Olga Heimbach und Julia Schur hat der Zirkel zwei neue Mitglieder gefunden, die die Schau um bereicherten. Letztere stammt aus Oberroth und hat sich mit der Kunst, sogenannte „Zentangle“ zu zeichnen, einem Geduld erfordernden Hobby verschrieben. Ihre Kunst, mit Finelinern, harten Bleistiften und Papierwischern filigrane grafische Muster aneinanderzureihen, verschaffe ihr Ruhe und Ausgeglichenheit, sagte Julia Schur. Bei dem Illertisser Zirkel habe sie künstlerischen Anschluss gefunden. Heimbach hingegen ist durch ihre in der Illertisser Geriatrie ausgestellten Werke nicht mehr ganz unbekannt in der Stadt. Die Krankenschwester findet in der Ölmalerei den Ausgleich zu ihrem fordernden Beruf. Ihre Motive: farbintensive Landschaften oder lebensnahe Tierdarstellungen. Sie sagt: „Ich hole mir die Kraft in der Natur und von schönen Farben.“ (lor)

Mehr über den Illertisser Kunstzirkel: Der Mensch steht bei ihnen im Fokus , Illertissen bekommt eine Mauer geschenkt und Illertisser Kunstzirkel stellt seine gesammelten Werke aus.



Themen Folgen