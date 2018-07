16:00 Uhr

Neue Spielgeräte für Platz in Tafertshofen

Das Areal wird seit Jahren von Familien im Ort gepflegt. Nun soll unter anderem eine Kletterwand entstehen.

Von Zita Schmid

Der Spielplatz in Tafertshofen soll erweitert werden. In der jüngsten Gemeinderatssitzung befasste sich das Gremium mit dem entsprechenden Antrag der Elterninitiative „Spielplatz Tafertshofen“. Demnach ist die Anlage 27 Jahre alt und wird seit Bestehen von Familien im Ort in Eigenregie gepflegt. Die Spielgeräte sind bis auf die Fußballtore, die die Gemeinde 2009 gekauft hat, so alt wie der Platz selbst.

Nun soll der Spielbereich um eine Wackelbrücke, einen Baumstumpfpfad und eine Kletterwand ausgebaut werden. Für die Geräte habe sich ein Sponsor gefunden, heißt es im Schreiben. Der Antrag auf Kostenübernahme beschränkt sich daher auf die eventuell anfallenden Baggerarbeiten, die mit rund 100 Euro angesetzt werden, sowie den Kauf von 70 Palisaden für gut 300 Euro. Diese werden zur Begrenzung am Hang benötigt.

Die Eigeninitiative sowie die Spendenbereitschaft stießen im Gemeinderat auf Begeisterung. Es sei ein „toller Antrag“ und eine „gute Sache“, sagte Bürgermeisterin Susanne Schewetzky. Rat Clemens Winter lobte die ehrenamtliche Pflege des Platzes. Der Beschluss, die Kosten für die Palisaden und erforderlichen Baggerarbeiten zu übernehmen, fiel einstimmig.

In Verbindung mit dem Antragsschreiben wurde auch eine Geschwindigkeitsbeschränkung im Bereich des Spielplatzes vorgeschlagen. Ím betreffenden „Flüssener Weg“ beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 Stundenkilometer. Für das Einrichten einer 30er-Zone müssten zunächst Messungen durchgeführt werden, so Schewetzky. Die Kommunale Verkehrsüberwachung soll hier aktiv werden.

