Obenhausen

vor 31 Min.

In Obenhausen macht auch das Schloss beim Adventskalender mit

Ein Adventsfenster des vergangenen Jahres zeigte dieses bezaubernde Sternenkind. Auch dieses Jahr leuchten in Obenhausen wieder Fenster und Hauseingänge.

Plus Es herrscht vorweihnachtliche Stimmung im Ort: Fenster und Hauseingänge in Obenhausen werden in der Vorweihnachtszeit festlich geschmückt.

Von Zita Schmid

Bezaubernde Szenerien aus Sternen, Lichtern, Kerzen oder auch verspielte Wintermotive sorgten im vergangenen Jahr für vorweihnachtliche Stimmung in Obenhausen. Und auch heuer werden in dem Bucher Ortsteil wieder die Adventsfenster leuchten.

