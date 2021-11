Oberroth will die Gelbe Tonne einführen

Plus Die Mehrheit der Gemeinderäte in Oberroth spricht sich für das Entsorgungssystem aus. Den Gelben Sack sehen die meisten dagegen kritisch.

Wenn es nach dem Willen der Oberrother Ratsmitglieder ginge, würden die Bürger ab dem 1. Januar 2024 ihre Verkaufsverpackungen nicht mehr wie bisher in gelbe Säcke, sondern in gelbe Tonnen stecken. Nachdem es bereits bei der vorangehenden Sitzung ausgiebig über pro und contra der verschiedenen Entsorgungsmöglichkeiten diskutiert hatte, plädierte das Gremium mit sechs gegen zwei Stimmen für diese Alternative.