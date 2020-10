23.10.2020

Orgelvirtuose Paolo Oreni spielt in Illertissen

Wegen der Pandemie durften nur 75 Zuhörer bei dem Orgelkonzert in der Stadtpfarrkirche dabei sein. Die waren dafür umso begeisterter.

Von Wilhelm Schmid

Die klangliche Vielfalt der Jann-Orgel in der Illertisser Stadtpfarrkirche lässt sowohl Kirchenbesucher als auch Musikfachleute immer wieder staunen. Besonders deutlich wurde dies beim Orgelkonzert, zu dem der Kirchenmusik-Förderkreis den italienischen Virtuosen Paolo Oreni sowie die maximal zulässige Besucherzahl von rund 75 Musikfreunden begrüßt hatte.

Vom Barock bis zur französischen Romantik zeigte sich das bald dreißig Jahre „alte“ Instrument des niederbayerischen Orgelbauers Georg Jann allen Anforderungen nicht nur gewachsen; es rief auch bei dem oft als Orgelbausachverständigen gerufenen Paolo Oreni Bewunderung hervor. Er eröffnete die Programmfolge mit dem „Concerto in D-Dur BWV 972“, in dem Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) ein Werk von Antonio Vivaldi (1678 - 1741) für Cembalo eingerichtet hatte, woraus wiederum Jean Guillou (1930 - 2019), der Lehrmeister Orenis, eine Orgelfassung arrangiert hatte. Die drei Sätze, gemäß barocker Gepflogenheit in der Reihenfolge Allegro - Larghetto - Allegro, sprühten geradezu von barocker Lebensfreude, die den Komponisten dieser Epoche auch in schwierigen Lagen nicht verloren ging, ein aufmunterndes Zeichen auch für unsere Zeit.

Der Organist zeigt seine bewundernswerte Fingerfertigkeit

Paolo Oreni hatte sichtlich und hörbar großen Spaß an den quirligen Tonfolgen, in denen er mit bewundernswerter Fingerfertigkeit einen buntfarbigen Melodienstrauß entfaltete. Wiederum von Jean Guillou arrangiert, ließ Oreni die berühmte „Fantasie und Fuge über B-A-C-H“ von Franz Liszt (1811 - 1886) erklingen. Schon das mächtige Pedalsolo zu Beginn ließ aufhorchen, und daraus entwickelte Oreni gemäß der Guillou-Fassung einen breiten Querschnitt durch den ganzen Reichtum der wohl berühmtesten Vier-Töne-Folge der Musikgeschichte.

Wer schon hier geglaubt hatte, dass kaum noch eine Steigerung im Hinblick auf Virtuosität und Klangpracht mehr möglich sei, wurde mit dem folgenden ersten Satz „Allegro vivace“ aus der „5. Orgelsymphonie Opus 42,1“ von Charles-Marie Widor (1844 - 1937) eines Besseren belehrt. In diesem spätromantischen Werk fühlte man sich dank der von Oreni entfalteten Klangpracht ganz in die großen französischen Kathedralen versetzt – wenn nicht im Übergang zur abschließenden Variation zuerst das Gebetläuten sowie Bayernhymne und Abendlied des Carillons eine originelle Note ins Programm gebracht hätten.

Doch Oreni wartete das Zwischenspiel ab und leistete sich anschließend den Spaß, das Brahms-Wiegenlied „Guten Abend, gut’ Nacht“ in seine abschließenden Improvisationen einzubauen. Hierzu war ihm das Kirchenlied-Thema „Wer unterm Schutz des Höchsten steht“ aus dem Publikum vorgegeben worden. Dabei zeigte Oreni nun völlig ungebunden seine ganze Musikalität und rief bewundernd-anhaltenden Schlussapplaus hervor.

Für diesen dankte er mit drei Zugaben: Eine marschartige Improvisation über ein Thema von Henry Purcell, dazu die „Badinerie“ aus Johann Sebastian Bachs „h-moll-Suite“ und als krönenden Abschluss dessen „d-moll-Toccata“, womit ein denkwürdiger Auftritt endete.

